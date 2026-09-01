Την ενοχή των 19 από τους συνολικά 22 κατηγορούμενους, στην πλειονότητά τους με καταγωγή από την Κρήτη, για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ αποφάσισε το Τριμελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας.



Το δικαστήριο επέβαλε ποινές από 1 έως 2 έτη, με τριετή αναστολή, σε 14 κατηγορούμενους που κρίθηκαν ένοχοι ως ηθικοί αυτουργοί λαμβάνοντας επιδοτήσεις από 25.000 έως 85.000 ευρώ.



Οι υπόλοιποι 5 κατηγορούμενοι καταδικάστηκαν ως απλοί συνεργοί. Στον έναν καταδικασθέντα επιβλήθηκε ποινή ενός έτους με αναστολή και στους υπόλοιπους τέσσερις, χρηματική ποινή από 8.500 έως 11.000 ευρώ.



Το δικαστήριο αναγνώρισε, κατά πλειοψηφία, σε 18 από τους 19 καταδικασθέντες το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου. Ο εισαγγελέας νωρίτερα είχε ζητήσει να απορριφθεί το αίτημα της υπεράσπιση για την αναγνώριση ελαφρυντικού.



Υπενθυμίζεται ότι ο εισαγγελέας εισηγήθηκε την ενοχή και των 22 κατηγορουμένων στην υπόθεση. Ο εντεταλμένος Ευρωπαίος Εισαγγελέας, Διονύσης Μουζάκης ζήτησε από το δικαστήριο την καταδίκη των κατηγορουμένων καθώς στην αγόρευση του εμφανίστηκε πεπεισμένος πως από την ακροαματική διαδικασία «αποδείχθηκε πλήρως η ενοχή τους».



«Για τους κατηγορούμενους αποδεικνύονται τα αδικήματα της απάτης επί των επιχορηγήσεων και της ψευδούς υποβολής δήλωσης» ανέφερε χαρακτηριστικά ο εισαγγελικός λειτουργός.