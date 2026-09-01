Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας καταγγέλθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας 31 Αυγούστου στα Χανιά, με μία 19χρονη τουρίστρια να στρέφεται κατά του 23χρονου συντρόφου της.

Το ζευγάρι, με καταγωγή από τη Νορβηγία, βρισκόταν στην Κρήτη για διακοπές και διέμενε σε ξενοδοχείο σε περιοχή του Δήμου Πλατανιά, όπως αναφέρει το creta24.gr.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η 19χρονη στις Αρχές, κατά τη διάρκεια του περιστατικού ο 23χρονος φέρεται να την άρπαξε από τον λαιμό και στη συνέχεια να χτύπησε το κεφάλι της στην πόρτα του δωματίου όπου διέμεναν.

Μετά το περιστατικό, η νεαρή γυναίκα μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα και προχώρησε σε καταγγελία σε βάρος του συντρόφου της.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του 23χρονου στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διαδικασίας.

Η 19χρονη φέρεται να δήλωσε στις Αρχές ότι δεν επιθυμεί την ποινική δίωξη του συντρόφου της, ενώ αρνήθηκε να εξεταστεί από ιατροδικαστή.

Ωστόσο, στα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας η ποινική διαδικασία κινείται αυτεπάγγελτα, ανεξάρτητα από το εάν το θύμα επιθυμεί να συνεχιστεί η δίωξη.