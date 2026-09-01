Νέα σοκαριστικά στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση με το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη, καθώς, μετά την αποκάλυψη ότι δύο από τα τρία ανήλικα παιδιά της οικογένειας πάσχουν από σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα, η ιατρική εξέταση της 15χρονης εγκύου φέρεται να έδειξε και χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Την ίδια ώρα, στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται ο 26χρονος Αφγανός που εμφανίζεται ως σύντροφος της ανήλικης. Ο ίδιος έχει αναρτήσει βίντεο και φωτογραφίες με την 15χρονη και τα μικρότερα αδέλφια της, ενώ, σύμφωνα με όσα αποκάλυψε το LIVE NEWS, είναι γνωστός στις Αρχές για υπόθεση διακίνησης σκληρών ναρκωτικών.

Το ερώτημα που πλέον εξετάζεται είναι εάν υπήρχε διακίνηση ναρκωτικών μέσα στο σπίτι όπου ζούσε η οικογένεια.

Οι μαρτυρίες των γειτόνων προκαλούν, την ίδια στιγμή, νέα ερωτήματα για όσα συνέβαιναν στο διαμέρισμα.

«Μπαινοβγαίναν πολλοί» στο διαμέρισμα

Κάτοικοι της περιοχής περιγράφουν στο LIVE NEWS μια εικόνα που, όπως λένε, δεν παρέπεμπε σε μια συνηθισμένη οικογένεια.

«Μπαινοβγαίναν πολλοί. Δηλαδή τι να σας πω; Και παιδιά μπαινοβγαίνανε και άνθρωποι πολλοί μπαινοβγαίνανε. Και άλλοι περίμεναν απ’ έξω να ανοίξει η πόρτα για να μπούνε μέσα», ανέφερε χαρακτηριστικά γειτόνισσα.

Όπως είπε, είχε παρατηρήσει συμπεριφορές που της είχαν προκαλέσει εντύπωση, σημειώνοντας πως «είδα κάποια περίεργα πράγματα τα οποία δεν συνάδουν με μία οικογένεια που έρχεται για τουρισμό».

Στην παλιά γειτονιά της οικογένειας, άλλοι κάτοικοι κάνουν λόγο για σοβαρά προβλήματα στην πολυκατοικία.

«Καμία καλή εικόνα δεν είχα. Προσπαθούσαμε να μιλήσουμε, δεν μπορούσαμε να μιλήσουμε. Να τους κάνουμε παρατήρηση. Σκουπίδια, το ένα, το άλλο. Φωνές», ανέφερε γείτονας.

Μάλιστα, όπως υποστήριξε, είχαν υπάρξει και περιστατικά που είχαν προκαλέσει αναστάτωση στην πολυκατοικία.

Είχαν βρεθεί ξανά στο Παίδων τα τρία παιδιά

Ένα ακόμη στοιχείο που εξετάζεται αφορά το παρελθόν των τριών ανήλικων παιδιών.

Όπως είχε αποκαλύψει το LIVE NEWS, περίπου έναν χρόνο πριν από την αποκάλυψη της υπόθεσης, τα παιδιά είχαν μεταφερθεί στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», καθώς είχαν εντοπιστεί να περιπλανώνται μόνα τους στους δρόμους της Αθήνας.

Πηγές του νοσοκομείου περιγράφουν ότι το 2025 μεταφέρθηκαν αρχικά τα δύο αγόρια, ηλικίας τότε 8 και 12 ετών, από αστυνομικούς ως ασυνόδευτα παιδιά.

Λίγες ημέρες αργότερα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και η 14χρονη τότε αδελφή τους.

«Δεν είχαν χαρτιά καθόλου τότε. Ο πατέρας έλεγε “Ναι, ναι, ναι, θα σας φέρω”. Και ένα βράδυ ήρθε ο μπαμπάς, τα πήρε τα παιδιά και λάθρα εξήλθαν από το νοσοκομείο», ανέφερε πηγή του νοσοκομείου.

Το νοσοκομείο ενημέρωσε τότε την Αστυνομία και τον εισαγγελέα για την έξοδο των παιδιών από το νοσοκομείο μαζί με τον πατέρα τους.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, εκείνη την περίοδο δεν είχε διαπιστωθεί κάτι άλλο ανησυχητικό σε βάρος των παιδιών.

Έναν χρόνο αργότερα, όμως, τα τρία αδέλφια βρέθηκαν και πάλι υπό προστασία, αυτή τη φορά μετά τις αποκαλύψεις για όσα φέρεται να συνέβαιναν στο σπίτι όπου ζούσαν.

Στο διαμέρισμα εντοπίστηκαν, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ναρκωτικές ουσίες, αλλά και το νεκρό βρέφος, το οποίο έφερε πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι.

Οι Αρχές εξετάζουν πλέον εάν το βρέφος ήταν πράγματι αδελφάκι των τριών παιδιών.

Το μυστήριο με τα μωρά και η φωτογραφία του 2022

Ένα από τα σημαντικότερα ερωτήματα της υπόθεσης αφορά τον αριθμό των παιδιών που είχε η οικογένεια. Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς του 2022, ο 43χρονος είχε δημοσιεύσει φωτογραφία στην οποία εμφανίζεται μαζί με τη σύζυγό του, τα τρία παιδιά και ένα ακόμη μωρό σε παιδικό καροτσάκι.

Η συγκεκριμένη φωτογραφία έχει προκαλέσει ερωτήματα, καθώς φαίνεται να έχει αναρτηθεί αρκετό διάστημα πριν από την ημερομηνία κατά την οποία η 38χρονη φέρεται να υποστήριξε ότι γέννησε το βρέφος που εντοπίστηκε νεκρό.

Οι Αρχές προσπαθούν να διαπιστώσουν ποιο ήταν το μωρό που εμφανίζεται στη φωτογραφία και εάν συνδέεται με το βρέφος που εντοπίστηκε νεκρό.