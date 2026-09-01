«Το παιδί ήταν άρρωστο. Δεν ήταν ότι το σκοτώσαμε εμείς». Με αυτά τα λόγια ο 43χρονος κατηγορούμενος στην Κυψέλη μίλησε στο LIVE NEWS για την υπόθεση του βρέφους που εντοπίστηκε νεκρό και κατεψυγμένο, επιχειρώντας να δώσει τη δική του εκδοχή για τις συνθήκες θανάτου του.

«Είχε μια αρρώστια με το έντερό του και κήλη. Κήλη είχε. Εκείνη την ημέρα είχε πυρετό. Είχαν πάει στον γιατρό», ισχυρίστηκε ο 43χρονος.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ, καθώς πίσω από τον εντοπισμό του κατεψυγμένου βρέφους ξεδιπλώνεται μια ιστορία με πολλά αναπάντητα ερωτήματα, αλλά και ένα βαρύ ποινικό παρελθόν που φέρεται να συνδέεται με τον 43χρονο.

Περίπου 48 ώρες μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης, ένα από τα βασικά ερωτήματα φαίνεται πως έχει απαντηθεί: σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το βρέφος είχε δολοφονηθεί.

Από εκεί και πέρα, όμως, οι Αρχές καλούνται να απαντήσουν σε μια σειρά από κρίσιμα ερωτήματα.

Πόσα παιδιά είχε τελικά η συγκεκριμένη οικογένεια; Το βρέφος ήταν παιδί των δύο κατηγορουμένων ή συνδέεται με άλλο μέλος της οικογένειας; Και πώς ένας άνθρωπος που είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για σοβαρές υποθέσεις μπορούσε να συνεχίζει τη ζωή του χωρίς να έχει αποκοπεί από το εγκληματικό του παρελθόν;

Η ροζ βαλίτσα και το νεκρό βρέφος

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ένα βρέφος που εντοπίστηκε νεκρό και κατεψυγμένο. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της υπόθεσης, οι γονείς του –ένας Έλληνας που γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Γερμανία και η Γερμανίδα σύζυγός του– φέρεται να το μετέφεραν μέσα σε μια ροζ βαλίτσα, ενώ η οικογένεια άλλαζε διαδοχικά κατοικίες.

Η υπόθεση έχει ανοίξει έναν ευρύτερο κύκλο ερευνών για τη ζωή της οικογένειας και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ζούσε τα προηγούμενα χρόνια.

Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν το ποινικό παρελθόν του 43χρονου και τις προηγούμενες υποθέσεις στις οποίες φέρεται να είχε εμπλακεί.

Ποιος είναι ο 43χρονος

Ο κατηγορούμενος είναι Έλληνας, γεννημένος και μεγαλωμένος στη Γερμανία. Κάποια στιγμή εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα, όπου δημιούργησε οικογένεια και παντρεύτηκε Γερμανίδα, η οποία σήμερα βρίσκεται επίσης αντιμέτωπη με κατηγορίες.

Το ζευγάρι φέρεται να άλλαζε συχνά κατοικίες, έχοντας μαζί του τουλάχιστον τρία παιδιά.

Την ίδια στιγμή, το όνομα του 43χρονου είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές σε σοβαρές υποθέσεις, μεταξύ άλλων για αδικήματα που σχετίζονται με διακίνηση ναρκωτικών και μαστροπεία.

Το διαμέρισμα στα Κάτω Πατήσια

Ένα από τα σημεία που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την έρευνα είναι ένα διαμέρισμα στα Κάτω Πατήσια, στην οδό Σκιάθου.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της δημοσιογράφου Ειρήνης Δράγαση και του LIVE NEWS, η οικογένεια φέρεται να έμενε στο συγκεκριμένο σπίτι την περίοδο 2019-2020.

Το κρίσιμο ερώτημα που παραμένει αναπάντητο είναι εάν πρόκειται για το διαμέρισμα στο οποίο δολοφονήθηκε το βρέφος.

Μέχρι στιγμής δεν έχει δοθεί απάντηση από τις Αρχές. Ωστόσο, το LIVE NEWS εξασφάλισε φωτογραφίες από το εσωτερικό του διαμερίσματος, το οποίο πλέον βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας για το παρελθόν της οικογένειας.

Η υπόθεση μαστροπείας που είχε αποκαλυφθεί το 2020

Το συγκεκριμένο διαμέρισμα είχε συνδεθεί το 2020 με μια σοβαρή υπόθεση μαστροπείας που εξιχνιάστηκε από την Ελληνική Αστυνομία.

Θύμα φέρεται να ήταν μια 43χρονη τότε γυναίκα από τη Γερμανία, η οποία είχε γνωρίσει μέσω Facebook τον κατηγορούμενο, όταν εκείνος ήταν 37 ετών.

Σύμφωνα με την κατάθεσή της, ο άνδρας την έπεισε να εγκαταλείψει τη Γερμανία και να έρθει στην Ελλάδα, υποσχόμενος ακόμη και ότι θα την παντρευτεί.

Η γυναίκα έφτασε στην Ελλάδα στις αρχές του 2020. Όπως κατήγγειλε στις Αρχές, όμως, αντί για τη ζωή που της είχε υποσχεθεί, βρέθηκε αντιμέτωπη με έναν εφιάλτη.

Φέρεται να κρατήθηκε στο συγκεκριμένο διαμέρισμα και να υπέστη κακοποίηση, ενώ, σύμφωνα με την καταγγελία της, εξαναγκαζόταν να εκδίδεται.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν κατάφερε να φύγει από το διαμέρισμα. Σύμφωνα με όσα είχε καταθέσει, ο 43χρονος φέρεται να είχε ξεχάσει να κλειδώσει την πόρτα, γεγονός που της έδωσε την ευκαιρία να δραπετεύσει.

Η γυναίκα βγήκε στον δρόμο σχεδόν ημίγυμνη και άρχισε να ζητά βοήθεια, με τις Αρχές να κινητοποιούνται άμεσα. Στην κατάθεσή της περιέγραψε όσα υποστήριξε ότι είχε βιώσει για μήνες.

Η γνωριμία των δύο είχε γίνει τον Σεπτέμβριο του 2019 και λίγους μήνες αργότερα, στις αρχές του 2020, η γυναίκα ταξίδεψε στην Ελλάδα. Μέχρι την άνοιξη του ίδιου έτους, η υπόθεση είχε αποκαλυφθεί και είχε φτάσει πλέον στις αρμόδιες Αρχές.

Το στοιχείο που προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση είναι ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία της τότε υπόθεσης, όλα αυτά φέρεται να συνέβαιναν στο ίδιο διαμέρισμα όπου ζούσε ο 43χρονος μαζί με τη σύζυγο και τα παιδιά του.

Και πλέον, χρόνια αργότερα, το συγκεκριμένο σπίτι επανέρχεται στο προσκήνιο, καθώς οι Αρχές προσπαθούν να ξετυλίξουν το κουβάρι γύρω από τον θάνατο του βρέφους και να διαπιστώσουν τι ακριβώς συνέβη.