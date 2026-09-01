Σε δηλώσεις προχώρησαν γείτονες του ζευγαριού στην Κυψέλη, υποστηρίζοντας πως υπήρχε αρκετή βρωμιά, με αποτέλεσμα να δέχονται συνεχώς παρατηρήσεις.

Η σύζυγος του διαχειριστή της πολυκατοικίας, στην οποία το ζευγάρι έμενε σε Airbnb για περίπου ένα μήνα, είπε στο Orange Press: «Πολλή βρωμιά, για φασαρίες ο Κυριάκος (σ.σ. ο σύζυγός της) τα ξέρει. Μήπως είναι αυτοί που να ανακατεύτηκαν με το μωράκι, που σκοτώσανε ένα μωράκι; Αυτοί είναι; Φρίκη, τραγωδία μεγάλη».

Η γυναίκα υποστήριξε επίσης ότι δεν έβλεπε τα παιδιά, ούτε είχε ακούσει κλάμα βρέφους: «Καθόλου, οι πόρτες ήταν κλειστές. Μόνο μια φορά ήθελα να πάω εγώ να τους πω “δεν ντρέπεστε που μας κάνατε εδώ χάλια μαύρα;”».

Όπως είπε, οι συνθήκες στο διαμέρισμα, και εκτός αυτού, ήταν τόσο άσχημες που «δεν μπορούσαμε να μπούμε μέσα. Βρώμα, βρώμα, βρώμα, σακιά βρωμιά».

Και άλλοι ένοικοι, μιλώντας με κλειστές τις κάμερες, σημείωσαν ότι δεν είχαν αντιληφθεί βρέφος στο ακίνητο.