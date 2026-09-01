Σε προκλητικούς ισχυρισμούς προχώρησε για το νεκρό μωρό στη βαλίτσα η Γερμανίδα που συνελήφθη μαζί με τον Έλληνα σύζυγό της στην Κυψέλη.

Ο δικηγόρος της, Χρήστος Ψαράς, μιλώντας στο Star μία μέρα μετά τη συνάντηση με την εντολέα του, μετέφερε όσα εκείνη ισχυρίστηκε. Σύμφωνα με τον δικηγόρο, η γυναίκα κατηγορείται μόνο για ναρκωτικά, ενώ ισχυρίστηκε ότι ξεκίνησε τις παράνομες ουσίες όταν έχασε το βρέφος που λέει ότι είναι το παιδί της.

Επίσης, για το γεγονός ότι το νεκρό μωρό βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα, η γυναίκα -σύμφωνα με τον δικηγόρο της- είπε πως είναι φυσιολογικό όταν μια μάνα χάνει το παιδί της και ενδεχομένως πάσχει από κάποια ψυχιατρική ασθένεια να λειτουργήσει έτσι.

«Εγώ συνάντησα χθες την εντολέα μου. Πρέπει να πούμε το εξής: Για τη συγκεκριμένη δικογραφία, οι κατηγορίες που έχουν διατυπωθεί είναι για ναρκωτικά. Δεν υπάρχει κανένα άλλο έγκλημα, κακούργημα ή σε βαθμό κακουργήματος που να της αποδίδεται», είπε ο Χρήστος Ψαράς.

«Υπάρχει απάντηση, μου είπε για ποιο λόγο το είχε στη βαλίτσα. Κοιτάξτε, μου είπε το εξής και το είπε και δημοσίως, οπότε και μπορώ να το πω. Είναι φυσιολογικό όταν μια μάνα -έτσι ισχυρίζεται- χάνει το παιδί της και ενδεχομένως πάσχει από κάποια ψυχιατρική ασθένεια να λειτουργήσει έτσι. Δεν είναι φυσιολογικό σε κανένα πλαίσιο», είπε στο Star.

«Είναι δικό της, τα έχει πει η ίδια σε δημοσιογράφους. Είναι χρόνια χρήστρια ναρκωτικών, ξεκίνησε όταν έχασε το παιδί της», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Οι μαχαιριές στην πλάτη του μωρού και τα άλλα ανήλικα παιδιά

Νωρίτερα σήμερα είχε γίνει γνωστό ότι το νεκρό βρέφος ήταν αγοράκι, το οποίο δολοφονήθηκε σε ηλικία περίπου 8-9 μηνών. Αυτό προέκυψε από τη νεκροτομή στην οποία υποβλήθηκε χθες το μεσημέρι, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, η δολοφονία του έγινε με ένα μαχαίρι που είχε μεγάλο μήκος λάμας (πιθανότατα κουζινομάχαιρο).

Αυτό που προκαλεί μεγαλύτερο σοκ είναι το γεγονός ότι τα πάνω από 10 τραύματα ήταν στην πλάτη του, δηλαδή το μωρό ήταν ξαπλωμένο μπρούμυτα.

Να θυμίσουμε ότι τόσο η 15χρονη όσο και τα δύο αγόρια (9 και 12 ετών) έχουν μπει σε καθεστώς προστατευτικής φύλαξης σε νοσοκομείο, με την ΕΛ.ΑΣ. να τα επιτηρεί.