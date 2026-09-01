Μία ακόμη σοβαρή καταγγελία είχε βρεθεί στο επίκεντρο της Δικαιοσύνης πριν από περίπου έξι χρόνια και αφορούσε τον 43χρονο σήμερα άνδρα που βρίσκεται στο μικροσκόπιο των Αρχών για την υπόθεση του διαμερίσματος στην Κυψέλη. Η υπόθεση είχε ξεκινήσει τον Απρίλιο του 2020, όταν μία τότε 42χρονη Γερμανίδα τον είχε καταγγείλει για μαστροπεία, με αποτέλεσμα ο άνδρας να οδηγηθεί στις φυλακές Κορυδαλλού, όπου παρέμεινε για έξι μήνες.

Σύμφωνα με όσα είχε καταθέσει τότε η γυναίκα, ο 43χρονος φερόταν ως σκληρός και αδίστακτος μαστροπός, ο οποίος, όπως υποστήριζε, δεν δίσταζε να την χτυπά και να την κακοποιεί.

Στην ίδια κατάθεση, η Γερμανίδα είχε κάνει αναφορά και στην τότε 38χρονη, επίσης Γερμανίδα, σύντροφο του κατηγορούμενου. Όπως είχε υποστηρίξει, η γυναίκα βρισκόταν μαζί του στο ίδιο διαμέρισμα της οδού Αχαρνών, ενώ εκεί βρίσκονταν και τα παιδιά της.

Η συγκεκριμένη καταγγελία είχε οδηγήσει στην προφυλάκιση του άνδρα στο κατάστημα κράτησης Κορυδαλλού. Ωστόσο, περίπου έξι μήνες αργότερα, τον Οκτώβριο του 2020, αποφυλακίστηκε, καθώς φέρεται να απαλλάχθηκε από τις κατηγορίες που αφορούσαν τη συγκεκριμένη υπόθεση.

Η παλαιότερη αυτή δικογραφία επανέρχεται στο προσκήνιο λόγω της νέας υπόθεσης που αφορά το διαμέρισμα της Κυψέλης, για την οποία ο 43χρονος βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπος με τις Αρχές.

Οι εξετάσεις DNA

Σημειώνεται πως χθες ο 43χρονος, ο οποίος εμφανίζεται ως ο πατέρας του νεκρού βρέφους, κατέθεσε στις Αρχές. Μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες εξετάσεις DNA, ωστόσο, οι Αρχές τον αντιμετωπίζουν ως φερόμενο πατέρα.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε στην κατάθεσή του, το παιδί είχε γεννηθεί κανονικά σε μαιευτήριο της Αθήνας. Ο ίδιος, ωστόσο, ισχυρίζεται ότι όταν πήγε να παραλάβει το παιδί, του δόθηκε άλλο βρέφος. Όπως φέρεται να υποστήριξε, το παιδί που βρισκόταν μαζί του πέθανε από παθολογικά αίτια και εκείνος, φοβούμενος τις συνέπειες και κυρίως το ενδεχόμενο να απομακρυνθούν από τις Αρχές τα υπόλοιπα ανήλικα παιδιά του, απέκρυψε τον θάνατο.

Σύμφωνα με την ίδια εκδοχή, τοποθέτησε το νεκρό βρέφος σε κατάψυξη, όπου παρέμεινε για περίπου δύο χρόνια.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί ο τρόπος με τον οποίο φέρεται να περιέγραψε στους αστυνομικούς την κατάσταση που επικρατούσε στο σπίτι. Υποστήριξε ότι το παιδί έκλαιγε συνεχώς, ότι ήταν δαιμονισμένο και ότι αυτό είχε επιβαρύνει ψυχολογικά τη σύζυγό του.

Οι μαχαιριές στην πλάτη του μωρού και τα άλλα ανήλικα παιδιά

Νωρίτερα σήμερα είχε γίνει γνωστό ότι το νεκρό βρέφος ήταν αγοράκι, το οποίο δολοφονήθηκε σε ηλικία περίπου 8-9 μηνών. Αυτό προέκυψε από τη νεκροτομή στην οποία υποβλήθηκε χθες το μεσημέρι, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες η δολοφονία του έγινε με ένα μαχαίρι που είχε μεγάλο μήκος λάμας (πιθανότατα κουζινομάχαιρο).

Αυτό που προκαλεί μεγαλύτερο σοκ είναι το γεγονός ότι τα πάνω από 10 τραύματα ήταν στην πλάτη του, δηλαδή το μωρό ήταν ξαπλωμένο μπρούμυτα.

Σήμερα αναμένεται να ξεκινήσει η προανακριτική διαδικασία λήψης καταθέσεων για το αδίκημα της βρεφοκτονίας, ενώ παράλληλα αναμένεται η έκδοση εισαγγελικής εντολής για λήψη καταθέσεων παρουσία ψυχολόγου από τα ανήλικα παιδιά.

Να θυμίσουμε ότι τόσο η 15χρονη όσο και τα δύο αγόρια (9 και 12 ετών) έχουν μπει σε καθεστώς προστατευτικής φύλαξης σε νοσοκομείο, με την ΕΛ.ΑΣ. να τα επιτηρεί.