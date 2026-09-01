Στη δικαιοσύνη προσέφυγε για την υπόθεση των υποκλοπών το εν ενεργεία στέλεχος της ΕΥΠ, Γιάννης Παπαδόπουλος. Ο κ. Παπαδόπουλος κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας, με την οποία στρέφεται κατά των καταδικασμένων σε πρώτο βαθμό για την υπόθεση, για σειρά κακουργημάτων που σχετίζονται με την παραβίαση του απορρήτου των συνομιλιών, την σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και την κατασκοπεία.

Στη μηνυτήρια αναφορά επισημαίνεται ότι η περίπτωση του δεν μοιάζει με τις υπόλοιπες των άλλων θυμάτων του Predator, καθώς, όπως σημειώνει, η επιμόλυνση του κινητού αφορά εν ενεργεία στέλεχος της ΕΥΠ το οποίο λόγω της ιδιότητας του και των υπηρεσιακών του καθηκόντων διαχειρίζεται απολύτως ευαίσθητες πληροφορίες, άκρως απόρρητες και διαβαθμισμένες, που η διαρροή τους σε τρίτους και μάλιστα ιδιώτες, απειλούν την Εθνική ασφάλεια και συνιστούν κατασκοπεία.

Επιπλέον, ζητείται να ανοίξει η βεντάλια των ερευνών των δικαστικών αρχών, με στόχο να αποκαλυφθεί , όπως τονίζεται, το δίκτυο των κατασκοπικών συνεργείων και να ταυτοποιηθούν όλα τα πρόσωπα που συμμετέχουν ή συνέδραμαν σε αυτό, είτε ως ηθικοί αυτουργοί, είτε ως συναυτουργοί ή συνεργοί.