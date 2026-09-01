Την ενοχή των 22 κατηγορουμένων, στην πλειονότητά τους με καταγωγή από την Κρήτη, για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ζήτησε ο εντεταλμένος Ευρωπαίος Εισαγγελέας Διονύσης Μουζάκης.

Ο εισαγγελικός λειτουργός στην πρότασή του ζήτησε από το δικαστήριο την καταδίκη των κατηγορουμένων καθώς εμφανίστηκε πεπεισμένος πως από την ακροαματική διαδικασία «αποδείχθηκε πλήρως η ενοχή τους».

«Για τους κατηγορούμενους αποδεικνύονται τα αδικήματα της απάτης επί των επιχορηγήσεων και της ψευδούς υποβολής δήλωσης» ανέφερε ο εισαγγελέας σημειώνοντας πως «η τεχνική λύση βρίσκεται στην καρδιά του προβλήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ επειδή επέτρεπε όταν δεν υπήρχαν εκτάσεις για βόσκηση να δανειστούν από άλλες περιοχές οι αγρότες». «Εκτινάχθηκε ο αριθμός των αιγοπροβάτων και υπήρξε ανάγκη για εκτάσεις, τις οποίες νοίκιαζαν συνήθως με πλαστά μισθωτήρια» τόνισε στην αγόρευσή του για τους κατηγορουμένους που φέρονται να δήλωναν εκτάσεις σε διάφορες περιοχές της χώρας, προκειμένου να πληρούν τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση ενισχύσεων τις οποίες, σύμφωνα με την κατηγορία, δεν δικαιούνταν.

Ο κ. Μουζάκης αναφέρθηκε αναλυτικά στις υποθέσεις που έφεραν τους κατηγορουμένους στο εδώλιο και εντόπισε κοινά χαρακτηριστικά.

«Συνήθως επρόκειτο για παραγωγούς που για πρώτη φορά δήλωναν εκτάσεις. Οι εκτάσεις ήταν εκτός Κρήτης, τα μισθωμένα αγροτεμάχια δηλώθηκαν για πρώτη φορά από τους φερόμενους ως ιδιοκτήτες στις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης της χρονιάς που τα μίσθωσαν σε άλλους» ανέφερε στην αγόρευσή του.

«Κατά τη γνώμη μου αποδεικνύεται πλήρως η ενοχή και των 22 κατηγορουμένων, όπως κατηγορούνται» τόνισε ο εισαγγελέας ο οποίος συνοψίζοντας εξέφρασε τη θέση πως «οι 16 πρώτοι υπέβαλαν ψευδή δήλωση στον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεδομένου ότι οι δηλωθέντες ως ιδιοκτήτες των εκτάσεων δεν είχαν στην πραγματικότητα στην κυριότητά τους τις εκτάσεις. Δεν προέκυψε ότι οι φερόμενες ως ιδιόκτητες ή μισθωμένες εκτάσεις υπήρχαν στην κυριότητα των εκμισθωτών, αλλά ανήκαν είτε στο δημόσιο είτε σε τρίτα πρόσωπα».

Επιπλέον, υπογράμμισε πως «δεν προέκυψε ότι οι εν λόγω άσκησαν και οποιαδήποτε αγροτική δραστηριότητα για να δικαιούνται την καταβολή ενισχύσεων, ήταν εκτάσεις πολύ μακριά από τον τόπο κατοικίας τους, δεν προέκυψε ότι μετέφεραν το ζωικό τους κεφάλαιο στα μέρη όπου φαίνονταν μισθωμένες οι εκτάσεις ή ότι τέλεσαν τις απαιτούμενες αγροτικές εργασίες».

Η σκυτάλη της ακροαματικής διαδικασίας, που μπήκε στην τελική της ευθεία, περνά πλέον στους συνηγόρους.