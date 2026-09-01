Το κουβάρι της φρίκης στην Κυψέλη προσπαθούν να ξετυλίξουν οι Αρχές, με νέες πληροφορίες να έρχονται διαρκώς στο φως της δημοσιότητας. Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο 43χρονος που κατηγορείται για την ανατριχιαστική υπόθεση με το βρέφος που βρέθηκε νεκρό μέσα σε βαλίτσα είχε μπει στη φυλακή για μαστροπεία.

Ειδικότερα, το όνομά του ήταν σε δικογραφία που είχε σχηματιστεί για υπόθεση μαστροπείας. Ο 43χρονος είχε μπει στη φυλακή από τον Απρίλιο του 2020 μέχρι τον Οκτώβριο του ίδιου έτους στο κατάστημα κράτησης Κορυδαλλού.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν περισσότερα στοιχεία για την αποφυλάκισή του τον Οκτώβριο του 2020.

Σημειώνεται πως χθες ο 43χρονος, ο οποίος εμφανίζεται ως ο πατέρας του νεκρού βρέφους, κατέθεσε στις Αρχές. Μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες εξετάσεις DNA, ωστόσο, οι Αρχές τον αντιμετωπίζουν ως φερόμενο πατέρα.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε στην κατάθεσή του, το παιδί είχε γεννηθεί κανονικά σε μαιευτήριο της Αθήνας. Ο ίδιος, ωστόσο, ισχυρίζεται ότι όταν πήγε να παραλάβει το παιδί, του δόθηκε άλλο βρέφος. Όπως φέρεται να υποστήριξε, το παιδί που βρισκόταν μαζί του πέθανε από παθολογικά αίτια και εκείνος, φοβούμενος τις συνέπειες και κυρίως το ενδεχόμενο να απομακρυνθούν από τις Αρχές τα υπόλοιπα ανήλικα παιδιά του, απέκρυψε τον θάνατο.

Σύμφωνα με την ίδια εκδοχή, τοποθέτησε το νεκρό βρέφος σε κατάψυξη, όπου παρέμεινε για περίπου δύο χρόνια.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί ο τρόπος με τον οποίο φέρεται να περιέγραψε στους αστυνομικούς την κατάσταση που επικρατούσε στο σπίτι. Υποστήριξε ότι το παιδί έκλαιγε συνεχώς, ότι ήταν δαιμονισμένο και ότι αυτό είχε επιβαρύνει ψυχολογικά τη σύζυγό του.

Οι μαχαιριές στην πλάτη του μωρού και τα άλλα ανήλικα παιδιά

Νωρίτερα σήμερα είχε γίνει γνωστό ότι το νεκρό βρέφος ήταν αγοράκι, το οποίο δολοφονήθηκε σε ηλικία περίπου 8-9 μηνών. Αυτό προέκυψε από τη νεκροτομή στην οποία υποβλήθηκε χθες το μεσημέρι, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες η δολοφονία του έγινε με ένα μαχαίρι που είχε μεγάλο μήκος λάμας (πιθανότατα κουζινομάχαιρο).

Αυτό που προκαλεί μεγαλύτερο σοκ είναι το γεγονός ότι τα πάνω από 10 τραύματα ήταν στην πλάτη του, δηλαδή το μωρό ήταν ξαπλωμένο μπρούμυτα.

Σήμερα αναμένεται να ξεκινήσει η προανακριτική διαδικασία λήψης καταθέσεων για το αδίκημα της βρεφοκτονίας, ενώ παράλληλα αναμένεται η έκδοση εισαγγελικής εντολής για λήψη καταθέσεων παρουσία ψυχολόγου από τα ανήλικα παιδιά.

Να θυμίσουμε ότι τόσο η 15χρονη όσο και τα δύο αγόρια (9 και 12 ετών) έχουν μπει σε καθεστώς προστατευτικής φύλαξης σε νοσοκομείο, με την ΕΛ.ΑΣ. να τα επιτηρεί.