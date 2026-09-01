Στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκε να δικαστεί 24χρονος οδηγός, υπήκοος Ουγγαρίας, ο οποίος συνελήφθη, καθώς φαίνεται να πραγματοποίησε επικίνδυνους ελιγμούς κινούμενος επί της λεωφόρου Μ. Αλεξάνδρου, το πρωί της περασμένης Κυριακής.

Εις βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση, από την οποία μπορεί να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα και κίνδυνος για άνθρωπο. Σύμφωνα με τη δικογραφία που σχηματίστηκε από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, ο νεαρός αλλοδαπός οδηγούσε σπορ αυτοκίνητο το οποίο χαρακτηρίζεται «τεχνικά ανασφαλές», κάνοντας στο οδόστρωμα «τετακέ και οκταράκια», σε μία “επίδειξη” οδηγικών ικανοτήτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 24χρονος παραδέχθηκε ότι έκανε «επίδειξη», αναγνωρίζοντας την «απερίσκεπτη» πράξη του και ζήτησε συγγνώμη. Αναφορικά με την παρουσία του στη Θεσσαλονίκη φέρεται να είπε ότι ταξιδεύει ανά την Ευρώπη συμμετέχοντας μαζί με άλλους οδηγούς σε εκδηλώσεις αυτοκινήτων υψηλών επιδόσεων («super cars»).

Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης, η διερεύνηση της οποίας ξεκίνησε μετά την προβολή τηλεοπτικού ρεπορτάζ, αναζητούνται ακόμη τρεις οδηγοί σπορ αυτοκινήτων.

Μεταξύ αυτών είναι ένας οδηγός που φέρεται να κινήθηκε την ίδια μέρα στο πλακόστρωτο της νέας παραλίας της Θεσσαλονίκης, όπου προέβη σε επικίνδυνους ελιγμούς και επίδειξη ικανοτήτων. Οι άλλοι δύο οδηγοί φαίνεται να παρείχαν συνδρομή στον προηγούμενο, προκαλώντας παρακώλυση της κυκλοφορίας για τους λοιπούς χρήστες της παραλίας.

Γι’ αυτό τον λόγο, ο εισαγγελέας ζήτησε να εξαχθούν αντίγραφα της δικογραφίας, προκειμένου να ταυτοποιηθούν οι συγκεκριμένοι οδηγοί και να σχηματιστεί δικογραφία εις βάρος τους.