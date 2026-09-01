Ανατριχίλα προκαλούν όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας για το διαμέρισμα-κολαστήριο της Κυψέλης, όπου βρέθηκε νεκρό το περίπου 9 μηνών μωρό σε δοχείο μέσα σε βαλίτσα. Στο μικροσκόπιο των Αρχών έχουν βρεθεί τα αίτια θανάτου του βρέφους, αλλά και οι συγγενικές σχέσεις μεταξύ των ενηλίκων και των παιδιών και κυρίως να διαπιστωθεί εάν το νεκρό βρέφος ήταν πράγματι βιολογικό παιδί του 43χρονου και της 38χρονης.

«Έχει πει η ίδια κάποια πράγματα. Έχω την εντολή να μην πούμε τίποτα παραπάνω μέχρι να πάρουμε τη δικογραφία. Είναι ένα τραγικό περιστατικό και θα πρέπει να το σεβαστούμε.

Η ίδια δηλώνει πως το μωρό ήταν δικό της. Είναι έγκυος, πρέπει να σεβαστούμε και αυτή την κατάσταση. Είναι 38 ετών, είναι από τη Γερμανία», δήλωσε ο Χρήστος Ψαράς, συνήγορος της 38χρονης Γερμανίδας που κατηγορείται για την υπόθεση της Κυψέλης.

Σε ερώτηση αν είναι δικά της τα άλλα παιδιά απάντησε: «Αυτό δεν μπορώ να σας το απαντήσω, γιατί δεν το έχει δηλώσει η ίδια».

Εντωμεταξύ, νεότερες πληροφορίες που έγιναν σήμερα γνωστές αναφέρουν ότι το βρέφος ήταν αγοράκι, το οποίο δολοφονήθηκε σε ηλικία περίπου 8-9 μηνών. Αυτό προέκυψε από τη νεκροτομή στην οποία υποβλήθηκε χθες το μεσημέρι, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες η δολοφονία του έγινε με ένα μαχαίρι που είχε μεγάλο μήκος λάμας (πιθανότατα κουζινομάχαιρο).

Αυτό που προκαλεί μεγαλύτερο σοκ είναι το γεγονός ότι τα πάνω από 10 τραύματα ήταν στην πλάτη του, δηλαδή το μωρό ήταν ξαπλωμένο μπρούμυτα.

Σήμερα αναμένεται να ξεκινήσει η προανακριτική διαδικασία λήψης καταθέσεων για το αδίκημα της βρεφοκτονίας, ενώ παράλληλα αναμένεται η έκδοση εισαγγελικής εντολής για λήψη καταθέσεων παρουσία ψυχολόγου από τα ανήλικα παιδιά.

Να θυμίσουμε ότι τόσο η 15χρονη όσο και τα δύο αγόρια (9 και 12 ετών) έχουν μπει σε καθεστώς προστατευτικής φύλαξης σε νοσοκομείο, με την ΕΛ.ΑΣ. να τα επιτηρεί.

Η ανατριχιαστική κατάθεση του 43χρονου

Χθες κατέθεσε στις Αρχές ο 43χρονος άνδρας, ο οποίος εμφανίζεται ως πατέρας του παιδιού. Μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες εξετάσεις DNA, ωστόσο, οι Αρχές τον αντιμετωπίζουν ως φερόμενο πατέρα.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε στην κατάθεσή του, το παιδί είχε γεννηθεί κανονικά σε μαιευτήριο της Αθήνας. Ο ίδιος, ωστόσο, ισχυρίζεται ότι όταν πήγε να παραλάβει το παιδί, του δόθηκε άλλο βρέφος.

Όπως φέρεται να υποστήριξε, το παιδί που βρισκόταν μαζί του πέθανε από παθολογικά αίτια και εκείνος, φοβούμενος τις συνέπειες και κυρίως το ενδεχόμενο να απομακρυνθούν από τις Αρχές τα υπόλοιπα ανήλικα παιδιά του, απέκρυψε τον θάνατο.

Σύμφωνα με την ίδια εκδοχή, τοποθέτησε το νεκρό βρέφος σε κατάψυξη, όπου παρέμεινε για περίπου δύο χρόνια.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί ο τρόπος με τον οποίο φέρεται να περιέγραψε στους αστυνομικούς την κατάσταση που επικρατούσε στο σπίτι. Υποστήριξε ότι το παιδί έκλαιγε συνεχώς, ότι ήταν δαιμονισμένο και ότι αυτό είχε επιβαρύνει ψυχολογικά τη σύζυγό του.