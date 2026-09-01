Τέλος στην πολυετή και περιπετειώδη διαδρομή ενός 66χρονου φυγόποινου «φαντομά», σε βάρος του οποίου εκκρεμούσαν ποινές κάθειρξης και φυλάκισης που άγγιζαν συνολικά τα 120 έτη, έβαλαν το μεσημέρι της Δευτέρας (31/8) οι αστυνομικές αρχές στη Λαμία.

Του ανταποκριτή μας στη Στερεά Ελλάδα στο lamiareport

Η σύλληψή του ήταν αποτέλεσμα συντονισμένης και αγαστής συνεργασίας των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας με συναδέλφους τους από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου – Αναλήψεως Θεσσαλονίκης, οι οποίοι κατάφεραν να εντοπίσουν τα ίχνη του στην πρωτεύουσα της Φθιώτιδας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport, ο 66χρονος με καταγωγή από περιοχή της Πιερίας, έχει πίσω του ένα πλούσιο βιογραφικό στις σχέσεις του με τη Δικαιοσύνη.

Όταν άρχισαν να εκδίδονται σωρηδόν οι πρώτες βαριές καταδικαστικές αποφάσεις σε βάρος του για οικονομικά εγκλήματα στη συμπρωτεύουσα, κατάφερε να διαφύγει στο εξωτερικό. Εντοπίστηκε στον Παναμά, από όπου και εκδόθηκε στις ελληνικές αρχές.

Αν και αρχικά εμφανίστηκε πρόθυμος να συμμορφωθεί και να τακτοποιήσει τις εκκρεμότητές του με τον νόμο, μόλις βρήκε την ευκαιρία εξαφανίστηκε ξανά. Προκειμένου να σβήσει εντελώς τα ίχνη του, άλλαξε όνομα και ταυτότητα, βρίσκοντας καταφύγιο το τελευταίο διάστημα στη Λαμία, θεωρώντας ότι είχε καταφέρει να ξεγελάσει τις Αρχές.

Το ποινικό μητρώο και τα 120 χρόνια κάθειρξη

Ο όγκος των διωκτικών εγγράφων που εκκρεμούσαν εις βάρος του προκαλεί ίλιγγο, καθώς περιλαμβάνει:

Τέσσερις (4) διατάξεις του Προέδρου Εφετών Θεσσαλονίκης

Έξι (6) εντάλματα σύλληψης του Προέδρου Εφετών Θεσσαλονίκης και των Ανακριτών του 1ου, 2ου και 3ου Ειδικού Τμήματος Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης

Είκοσι τέσσερις (24) καταδικαστικές αποφάσεις των Μονομελών και Τριμελών Πλημμελειοδικείων Θεσσαλονίκης, του Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης, των Μονομελών και Τριμελών Εφετείων Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης και του Αρείου Πάγου

Όπως καταγράφει το LamiaReport, οι αποφάσεις αυτές αφορούν αδικήματα απάτης, πλαστογραφίας, καθώς και παράβαση των νομοθεσιών περί φοροδιαφυγής και προστασίας των δημοσίων εσόδων, με τις επιβληθείσες ποινές κάθειρξης και φυλάκισης να φτάνουν αθροιστικά τα 120 έτη.

Ο συλληφθείς οδηγείται στις αρμόδιες εισαγγελικές και δικαστικές αρχές για την άμεση εκτέλεση των αποφάσεων και τον εγκλεισμό του σε σωφρονιστικό κατάστημα.