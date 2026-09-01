Αθωωτική ήταν η κρίση του δικαστηρίου για τον σύζυγο της γνωστής δημοσιογράφου – παρουσιάστριας που βρέθηκε στο επίκεντρο της επικαιρότητας, την περασμένη εβδομάδα, μετά την καταγγελία για ενδοοικογενειακό επεισόδιο.

Η δίκη ενώπιον του Αυτοφώρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου είχε αναβληθεί προκειμένου να προσέλθει και να καταθέσει η δημοσιογράφος η οποία πράγματι σήμερα ανέβηκε στο βήμα του μάρτυρα. Η γνωστή δημοσιογράφος υποστήριξε πως το πρωί της 24ης Αυγούστου, ενώ ετοιμαζόταν να πάει το παιδί της στον γιατρό, έγινε ένα επεισόδιο με τον σύζυγό της.

Η μάρτυρας έκανε λόγο για φραστικό επεισόδιο υποστηρίζοντας πως ένιωσε ένα τράβηγμα στα μαλλιά, χωρίς ωστόσο να υποστεί σωματική βλάβη. Όπως περιέγραψε, κάλεσε την αστυνομία και στη συνέχεια έφυγε για να πάει με το μωρό στον παιδίατρο. Η μάρτυρας κατέθεσε πως αμέσως μετά την κάλεσε ο σύζυγός της και της ζήτησε συγγνώμη.

«Πάνω από όλα είμαστε γονείς, το θέμα πρέπει να λυθεί με ηρεμία», ανέφερε χαρακτηριστικά η δημοσιογράφος απευθυνόμενη στο δικαστήριο και σημείωσε πως μαζί με τον σύζυγό της θα απευθυνθούν σε ειδικό σύμβουλο.

Από την πλευρά του, ο σύζυγος της εμφανίστηκε μετανιωμένος. «Έχω μετανοήσει, θα κοιτάξουμε να μην ξανασυμβεί, θα το δουλέψουμε με κάποιον ειδικό», είπε απολογούμενος.

Τελικά, το δικαστήριο, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση απάλλαξε τον κατηγορούμενο από την κατηγορία της ενδοοικογενειακής απλής σωματικής βλάβης, η οποία τελέστηκε ενώπιον ανηλίκου και ήρε τον περιοριστικό όρο να διαμένει σε άλλη οικία.