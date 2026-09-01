Αγόρι, το οποίο δολοφονήθηκε σε ηλικία περίπου 8-9 μηνών, είναι το βρέφος που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Αυτό προέκυψε από τη νεκροτομή στην οποία υποβλήθηκε χθες το μεσημέρι, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες η δολοφονία του έγινε με ένα μαχαίρι που είχε μεγάλο μήκος λάμας (πιθανότατα κουζινομάχαιρο).

Αυτό που προκαλεί ακόμη μεγαλύτερο σοκ, είναι το γεγονός ότι τα πάνω από 10 τραύματα ήταν στην πλάτη του, δηλαδή το μωρό ήταν ξαπλωμένο μπρούμυτα.

Σήμερα αναμένεται να ξεκινήσει η προανακριτική διαδικασία λήψης καταθέσεων για το αδίκημα της βρεφοκτονίας, ενώ παράλληλα αναμένεται η έκδοση εισαγγελικής εντολής για λήψη καταθέσεων παρουσία ψυχολόγου από τα ανήλικα παιδιά.

Να θυμίσουμε ότι τόσο η 15χρονη όσο και τα δύο αγόρια (9 και 12 ετών), έχουν μπει σε καθεστώς προστατευτικής φύλαξης σε νοσοκομείο, με την ΕΛΑΣ να τα επιτηρεί.

Η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στην ΕΡΤ, σημείωσε επίσης ότι ερευνώνται πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες τα παιδιά είχαν απασχολήσει στο παρελθόν κοινωνικές υπηρεσίες ή εισαγγελικές Αρχές. Ωστόσο, όπως διευκρίνισε, από τα αρχεία της αστυνομίας δεν προκύπτει μέχρι στιγμής σχετική εμπλοκή των γονέων σε ποινικές υποθέσεις

Η κ. Δημογλίδου, χαρακτήρισε κρίσιμη την εξέτασή τους από ειδικούς παιδοψυχολόγους, ενώ όπως είπε βρίσκονται σε εξέλιξη οι εξετάσεις DNA.

Παράλληλα, οι Αρχές προσπαθούν να εξακριβώσουν τις ακριβείς σχέσεις μεταξύ των ατόμων που βρίσκονταν στο διαμέρισμα.

Για τον λόγο αυτό αναμένονται αποτελέσματα από εξετάσεις DNA, προκειμένου να διαπιστωθεί αν τα τρία ανήλικα παιδιά είναι πράγματι μέλη της οικογένειας, αλλά και ποια είναι η σχέση τους με το νεκρό βρέφος.

Παράλληλα, στο μικροσκόπιο των ερευνών βρίσκονται ψηφιακά πειστήρια που κατασχέθηκαν από το διαμέρισμα και εξετάζονται από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, ενώ οι αστυνομικές Αρχές διερευνούν κάθε πιθανό αδίκημα σε βάρος των ανηλίκων.

«Υπάρχουν ψηφιακά πειστήρια τα οποία εξετάζονται στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, καθώς θα πρέπει να διαπιστώσουμε αν έχουν τελεστεί αδικήματα από τους γονείς σε βάρος των ανήλικων παιδιών», ανέφερε χαρακτηριστικά η κ. Δημογλίδου.