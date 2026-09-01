Σε κομβικό σημείο μπαίνουν οι έρευνες για τη φρικιαστική υπόθεση της Κυψέλης, με τις Αρχές να αναζητούν απαντήσεις γύρω από τις συνθήκες θανάτου του βρέφους.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αναμένεται να δοθεί στις καταθέσεις των τριών ανήλικων παιδιών, τα οποία θα εξεταστούν από ειδικούς παιδοψυχολόγους, την ώρα που βρίσκονται σε εξέλιξη και οι εργαστηριακές εξετάσεις DNA.

Την ίδια στιγμή, οι δύο γονείς εξακολουθούν να μην παρέχουν στοιχεία που να φωτίζουν τις συνθήκες του θανάτου, ενώ τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης παραμένουν στο επίκεντρο της έρευνας.

Η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στην ΕΡΤ, σημείωσε επίσης ότι ερευνώνται πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες τα παιδιά είχαν απασχολήσει στο παρελθόν κοινωνικές υπηρεσίες ή εισαγγελικές αρχές. Ωστόσο, όπως διευκρίνισε, από τα αρχεία της αστυνομίας δεν προκύπτει μέχρι στιγμής σχετική εμπλοκή των γονέων σε ποινικές υποθέσεις.

Η κ. Δημογλίδου χαρακτήρισε κρίσιμη την εξέτασή τους από ειδικούς παιδοψυχολόγους, ενώ όπως είπε βρίσκονται σε εξέλιξη οι εξετάσεις DNA.

Παράλληλα, οι Αρχές προσπαθούν να εξακριβώσουν τις ακριβείς σχέσεις μεταξύ των ατόμων που βρίσκονταν στο διαμέρισμα.

Για τον λόγο αυτό αναμένονται αποτελέσματα από εξετάσεις DNA, προκειμένου να διαπιστωθεί αν τα τρία ανήλικα παιδιά είναι πράγματι μέλη της οικογένειας, αλλά και ποια είναι η σχέση τους με το νεκρό βρέφος.

Παράλληλα, στο μικροσκόπιο των ερευνών βρίσκονται ψηφιακά πειστήρια που κατασχέθηκαν από το διαμέρισμα και εξετάζονται από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, ενώ οι αστυνομικές αρχές διερευνούν κάθε πιθανό αδίκημα σε βάρος των ανηλίκων.

«Υπάρχουν ψηφιακά πειστήρια τα οποία εξετάζονται στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, καθώς θα πρέπει να διαπιστώσουμε αν έχουν τελεστεί αδικήματα από τους γονείς σε βάρος των ανήλικων παιδιών», ανέφερε χαρακτηριστικά η κ. Δημογλίδου.