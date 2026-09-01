Πρωτοφανή χαρακτήρισε ο ιατροδικαστής, Γρηγόρης Λέων, όσα αποκαλύπτονται για το διαμέρισμα της φρίκης στην οδό Θάσου στην Κυψέλη. Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ, ενώ οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες θανάτου του βρέφους, αλλά και να διαπιστωθεί πότε και πού γεννήθηκε, καθώς και σε ποιο σημείο σημειώθηκε το έγκλημα.

Χθες, σε βάρος των τριών συλληφθέντων ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για το αδίκημα της διακίνησης ναρκωτικών. Πρόκειται για έναν 43χρονο Έλληνα, την 38χρονη Γερμανίδα σύντροφό του και τον 26χρονο Αφγανό, που εντοπίστηκαν σε διαμέρισμα της οδού Θάσου της Κυψέλης όπου από την αστυνομική έρευνα αποκαλύφθηκε ότι υπήρχε κρυμμένη σορός βρέφους.

Παράλληλα, σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για το πλημμέλημα της μη ανακοίνωσης ανεύρεσης νεκρού.

Την ίδια ώρα συνεχίζεται η αστυνομική προανάκριση για τις συνθήκες υπό τις οποίες θανατώθηκε το βρέφος. Κάνοντας λόγο για πρωτοφανείς αποκαλύψεις, ο ιατροδικαστής κ. Λέων εξήγησε στον Action24: «Με την έννοια ότι αν σκεφτούμε την ηλικία του βρέφους, που είναι ένα από τα ζητήματα που θα λύσει επακριβώς η ιατροδικαστική επιστήμη, δηλαδή το πόσο μηνών ήταν αυτό το παιδάκι, το τι κινήσεις, τι αντιδράσεις μπορεί να έχει ένα τέτοιο παιδάκι… Αν δηλαδή επιβεβαιωθεί ότι τελικά ήταν όντως γύρω στα 8 με 10 μηνών, ένα παιδάκι αυτής της ηλικίας ίσα που μπουσουλάει, δεν μπορεί να αντιδράσει, μπορεί απλά να γυρίσει από ανάσκελα μπρούμυτα και εδώ μιλάμε για 10 τουλάχιστον πισώπλατες μαχαιριές σε ένα ανθρωπάκι που μπορεί να έχει ελάχιστες αντιδράσεις.

Είναι πραγματικά ένα πρωτοφανές περιστατικό για τα ελληνικά χρονικά. Θα πρέπει να επιβεβαιώσουμε και την πατρότητα και τη μητρότητα αυτού του παιδιού, δηλαδή να επιβεβαιώσουμε ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι που οδήγησαν στον θάνατο το παιδί ουσιαστικά ήταν και οι βιολογικοί του γονείς.

Επίσης, επειδή υπήρχαν και άλλα παιδάκια, που πιθανότατα ήταν θύματα σεξουαλικής κακοποίησης, θα πρέπει να γίνει επίσης κλινική ιατροδικαστική εξέταση σε κάθε παιδάκι χωριστά. Να δούμε τι κακώσεις -παλιότερες ή πρόσφατες- φέρουν και ειδικά στις επίμαχες περιοχές. Να δούμε και αν υπάρχουν σεξουαλικά μεταδιδόμενες ασθένειες. Τέτοιου είδους ασθένειες είναι ένας τρόπος ουσιαστικά πιστοποίησης μιας σεξουαλικής κακοποίησης».

«Ήταν σατανιασμένο, πέθανε και ηρέμησε το σπίτι μας»

Ο 43χρονος φέρεται να υποστήριξε κατά την κατάθεσή του ότι δεν προχώρησε στην ταφή του παιδιού, επειδή φοβόταν πως η υπόθεση θα αποκαλυπτόταν και οι κοινωνικές υπηρεσίες θα του αφαιρούσαν τα υπόλοιπα παιδιά του.

«Δεν είχα τη δύναμη να το θάψω, καθώς φοβόμουν πως θα αποκαλυφθεί η υπόθεση και θα μου έπαιρναν οι κοινωνικές υπηρεσίες και τα άλλα μου παιδιά», φέρεται να είπε στους αστυνομικούς.

Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι το βρέφος είχε γεννηθεί σε μαιευτήριο της Αθήνας, ωστόσο υποστήριξε πως κατά τη γέννηση τούς δόθηκε άλλο παιδί και όχι το δικό τους.

«Έκλαιγε συνέχεια το μωρό και ήταν πεσμένη η γυναίκα μου. Μας το άλλαξαν στο μαιευτήριο και μας έδωσαν άλλο που ήταν σατανιασμένο, και μόλις πέθανε ηρέμησε το σπίτι μας», φέρεται να υποστήριξε.

Σύμφωνα με τον ισχυρισμό του, όταν το βρέφος πέθανε από παθολογικά αίτια, αποφάσισε να τοποθετήσει τη σορό του στην κατάψυξη, όπου και παρέμεινε για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης

Ωστόσο, τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης δεν επιβεβαιώνουν την εκδοχή που φέρεται να έδωσε ο 43χρονος.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο ιατροδικαστής εντόπισε περισσότερα από δέκα τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη του βρέφους, γεγονός που οδηγεί τις Αρχές στην εκτίμηση ότι ο θάνατος δεν προήλθε από παθολογικά αίτια, όπως υποστήριξε ο πατέρας.

Τα ευρήματα αυτά προσδίδουν νέα διάσταση στην υπόθεση και ενισχύουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, ενώ πλέον στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται η αναζήτηση του δράστη και η πλήρης ανασύσταση των γεγονότων που οδήγησαν στον θάνατο του παιδιού.