Για τις 3 Σεπτεμβρίου αναβλήθηκε η δίκη του Άρη Μουγκοπέτρου ο οποίος συνελήφθη το πρωί της Κυριακής στο κέντρο της Αθήνας να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ.

Ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου σήμερα δεν έδωσε το παρών στο δικαστήριο επιλέγοντας να εκπροσωπηθεί από τον συνήγορο του ο οποίος ζήτησε την αναβολή της υπόθεσης. Αρχικά, ο συνήγορος ζήτησε την αναβολή με την αιτιολογία ότι χθες ο Άρης Μουγκοπέτρος υπεβλήθη σε αιματολογική εξέταση για να διαπιστωθεί το ποσοστό αλκοόλ τα αποτελέσματα της οποίας θα είναι έτοιμα σε δέκα ημέρες, με δεδομένο ότι η μέτρηση της τροχαίας ήταν με εισπνοή .

«Υπήρχε μία αμφισβήτηση εκ μέρους του δεδομένου ότι η κατανάλωση αλκοόλ ήταν τρεις ώρες πριν την μέτρηση. Του πρότεινα χθες να πάει σε ένα ιδιωτικό εργαστήριο και να κάνει την εξέταση» ανέφερε ο συνήγορος του, Λ. Αθανασόπουλος. Ωστόσο, το δικαστήριο υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση , απέρριψε το αίτημα καθώς δεν προσκομίστηκε αποδεικτικό που να βεβαιώνει την εξέταση.

Η υπεράσπιση του κατηγορούμενου μουσικού επανήλθε ζητώντας αναβολή με την αιτιολογία ότι ο συνήγορος του βρισκόταν σε άδεια και δεν έχει προλάβει να μελετήσει τη δικογραφία. Τελικά , το αίτημα έγινε δεκτό και η δίκη αναβλήθηκε για την Πέμπτη προκειμένου ο συνήγορος να ενημερωθεί για το περιεχόμενο της δικογραφίας.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο κατηγορούμενος για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, σε βαθμό πλημμελήματος, σε έλεγχο που του έγινε το αλκοτέστ κατέγραψε τιμές 0,71 mg/l και 0,63 mg/l, υπερβαίνοντας το νόμιμο όριο των 0,25 mg/l. Στον μουσικό επιβλήθηκε πρόστιμο 1.375 ευρώ ενώ του αφαιρέθηκε η άδεια οδήγησή για 250 ημέρες.