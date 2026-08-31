Στο σωφρονιστικό κατάστημα οδηγήθηκε 37χρονος στη Θεσσαλονίκη, μετά την καταδικαστική απόφαση του Αυτόφωρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου για σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας. Το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον κατηγορούμενο για σωματική βλάβη σε βάρος της 29χρονης συντρόφου του, παρουσία ανηλίκου, καθώς και για απειλή.



Η δικαστική αρχή επέβαλε στον 37χρονο συνολική ποινή φυλάκισης 28 μηνών. Παράλληλα, το δικαστήριο αποφάσισε η έφεση να μην έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα, στέλνοντάς τον αμέσως στη φυλακή. Η αυστηρή ετυμηγορία αποτυπώνει τη μηδενική ανοχή των αρχών σε φαινόμενα βίας εντός της οικογένειας.

Στην κατάθεσή της η 29χρονη παθούσα αναφέρθηκε σε βίαια περιστατικά που έλαβαν χώρα τον τελευταίο μήνα. Περιγράφοντας το περιστατικό που οδήγησε στη σύλληψή του, η γυναίκα κατέθεσε ότι ο κατηγορούμενος την χτύπησε στο πρόσωπο με το κεφάλι του, με αποτέλεσμα να αιμορραγήσει από τη μύτη και το στόμα και να χρειαστεί ιατρική φροντίδα.



Σύμφωνα με την ίδια, σε όλα τα περιστατικά βίας ήταν παρούσα η 2,5 ετών κόρη τους. Πάντως, σε σχετική ερώτηση του δικαστηρίου η παθούσα δήλωσε ότι η σχέση τους έχει αποκατασταθεί πλέον κι ότι δεν επιθυμεί να πάει στη φυλακή ο σύντροφός της.



Από την πλευρά του, ο 37χρονος παραδέχθηκε τις πράξεις του. «Το έκανα πάνω στα νεύρα μου, επειδή έγιναν κάποια σκηνικά. Θύμωσα και θόλωσα όταν έμαθα ότι μου έκρυβε κάτι», είπε επιχειρώντας να δικαιολογήσει τη συμπεριφορά του, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.