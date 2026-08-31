Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για τη σοκαριστική υπόθεση με το νεκρό βρέφος που εντοπίστηκε στην Κυψέλη.

Η σορός του βρέφους μεταφέρθηκε σε ιατροδικαστή για να γίνει η εξέταση, ενώ η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε σε τέσσερις συλλήψεις. Οι τρεις εκ των τεσσάρων κατηγορούνται για το αδίκημα της μη ανακοίνωσης ανεύρεσης νεκρού, ενώ δύο εξ αυτών κατηγορούνται για κατοχή μικροποσότητας ναρκωτικών. Σημειώνεται ότι ο ένας εκ των τεσσάρων συλληφθέντων βαρύνεται και με τα δύο αδικήματα.

Η ένοικος που ειδοποίησε τον διαχειριστή υποστήριξε ότι διαπίστωσε πως το ασανσέρ κινούνταν πιο συχνά από το συνηθισμένο το τελευταίο διάστημα και ότι έβλεπαν άγνωστο κόσμο να μπαινοβγαίνει στο κτίριο. Όπως είπε, το ζευγάρι έμενε στον δεύτερο όροφο εδώ και έναν μήνα, ενώ σημείωσε ότι έβλεπε τα παιδιά να βγαίνουν μόνα τους το πρωί στον δρόμο.

Ο σύζυγός της υπογράμμισε ότι πολλές φορές άφηναν ανοιχτή την εξώπορτα και πως έβλεπαν ανθρώπους που περίμεναν έξω και τους έκαναν σήμα με το κινητό για να ανοίξουν. Εν τέλει, αυτές οι συμπεριφορές τον οδήγησαν στο να ειδοποιήσει τον διαχειριστή.