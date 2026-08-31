Στη σύλληψη ενός 58χρονου προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στην παραλία της Επανομής, στη Θεσσαλονίκη, καθώς λειτουργούσε, ως προσωρινά υπεύθυνος, κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (τύπου beach bar), κοντά σε περιοχή που είναι χαρακτηρισμένη ως προστατευόμενη «Natura».

Σύμφωνα με την Αστυνομία, κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι η λειτουργία της επιχείρησης γινόταν κατά παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος.

Όπως προέκυψε, επιπλέον, εις βάρος του 58χρονου εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών Αρχών.