Μία περίεργη υπόθεση διερευνούν οι Αρχές στην οδό Θάσου στην Κυψέλη, όπου σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης εντοπίστηκε ένα κατεψυγμένο βρέφος μέσα σε δοχείο, το οποίο βρισκόταν σε βαλίτσα.

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται μετά από τηλεφώνημα του ιδιοκτήτη στην αστυνομία, με την αρχική καταγγελία να αφορά την παραμονή ατόμων στο ακίνητό του χωρίς να τον πληρώνουν, αλλά και χρήση ναρκωτικών μέσα στο διαμέρισμα.

«Αυτοί είχαν κάνει μία κράτηση μέσω Booking. Υπήρχαν παράπονα από τη διαχειρίστρια ότι έκαναν φασαρία. Πήγε ένα παιδί από την εταιρεία, έκανε έναν έλεγχο, δεν παρατηρήθηκε κάτι σοβαρό. Φαίνονταν ότι είναι περίεργοι, αλλά όχι κάτι το ιδιαίτερο και όσο πλησίαζε η αναχώρησή τους υπήρχαν κάποια μικροπροβλήματα. Την ημέρα της αναχώρησής τους έπρεπε κάποιος να πάει να ελέγξει γιατί αντιληφθήκαμε ότι υπάρχει πρόβλημα, όπου και είδε το σπίτι σε άθλια κατάσταση. Από εκεί και πέρα δεν είδε κάτι παραπάνω, υπήρχε μία υποψία για ναρκωτικά, γιατί υπήρχαν μερικά σπασμένα χάπια στην κουζίνα.

Και μετά δεν έβγαζε λογική γιατί φαίνεται ότι το ένα παιδάκι δεν ήταν δικό τους. Τους κλειδώσαμε μέσα, ο κύριος που πήγε εκεί πέρα τους κλείδωσε μέσα μέχρι να έρθει η αστυνομία. Μετά με πρόφαση επειδή έλειπε ο πατέρας της οικογένειας, έπρεπε με κάποιον τρόπο να έρθει ο άντρας πίσω, τους κλειδώσανε τα πράγματα μέσα, φύγανε αυτοί, κατεβήκαν κάτω στην είσοδο και με αυτή τη λογική θα ερχόταν ο άλλος πίσω ώστε να δώσει ένα αντίτιμο για να πάρουν τις βαλίτσες. Μετά από λίγο, όσο περιμέναμε την ασφάλεια, συναντήθηκαν τυχαία με κάτι αστυνομικούς της ΔΙΑΣ, ήρθαν εκεί πέρα και ξετυλίχθηκε όλο αυτό το παρανοϊκό», δήλωσε στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος.

Όπως είπε επίσης, μέσα στο διαμέρισμα βρέθηκαν αντικείμενα «σεξουαλικού περιεχομένου, κάτι ταινίες led, κάμερες και ένα laptop».

Εξήγησε επίσης ότι έμεναν στο σπίτι «λίγο λιγότερα από έναν μήνα» και ότι «υποτίθεται ότι είχαν έρθει για διακοπές».

Για το νεκρό βρέφος στη βαλίτσα είπε: «Εγώ το έμαθα χθες το βράδυ, δεν το πίστευα, ήταν σοκαριστικό».

Σημειώνεται ότι αντιμέτωποι με την κατηγορία της μη ανακοίνωσης ανεύρεσης νεκρού θα βρεθούν ο 43χρονος Έλληνας, η 28χρονη Γερμανίδα σύζυγός του και η 15χρονη κόρη τους, η οποία είναι έγκυος. Επίσης, για τον νόμο περί ναρκωτικών, έχουν συλληφθεί ήδη ο 43χρονος κι ένας 25χρονος Αφγανός, ο οποίος εμφανίζεται ως σύντροφος της 15χρονης κόρης του ζεύγους.