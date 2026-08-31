Στον εισαγγελέα πρωτοδικών οδηγείται ο «πρωταγωνιστής» του χθεσινού επεισοδίου με πυροβολισμούς που σημειώθηκε σε κατάστημα ψιλικών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για 38χρονο, ο οποίος συνελήφθη από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. μετά από άμεση και συντονισμένη κινητοποίηση.

Όλα ξεκίνησαν το μεσημέρι της Κυριακής, όταν ο 38χρονος μπήκε σε κατάστημα ψιλικών, το οποίο βρίσκεται στην οδό Κασσάνδρου, όπου, με την απειλή χρήσης βίας, άρπαξε ένα μπουκάλι με αλκοολούχο ποτό.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ένας πελάτης του καταστήματος παρενέβη, αποσπώντας το προϊόν και το παρέδωσε στον νόμιμο κάτοχό του.

Υπό αυτές τις συνθήκες, ο 38χρονος αποχώρησε από το σημείο για να επιστρέψει όμως λίγη ώρα αργότερα, αυτή τη φορά φέροντας κοντόκανη καραμπίνα, την οποία είχε κρύψει κάτω από τη ζακέτα του. Ο δράστης φέρεται να αναζητούσε τον άντρα που είχε προηγουμένως παρέμβει κι όταν δεν τον βρήκε πυροβόλησε δύο φορές προς την οροφή, χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί κανείς.

Στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή και ακινητοποιήθηκε από δικυκλιστές αστυνομικούς που είχαν ξεκινήσει αναζητήσεις στην περιοχή. Η δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος του από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα αδικήματα της ληστείας και της παράβασης του νόμου περί όπλων.