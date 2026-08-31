Στη σύλληψη ενός 42χρονου υπηκόου Ηνωμένου Βασιλείου προχώρησαν οι Aρχές, έπειτα από σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια πτήσης με προορισμό το Ηράκλειο. Ο άνδρας φέρεται να προκάλεσε αναστάτωση μέσα στο αεροσκάφος, ενώ η συμπεριφορά του απέναντι στο πλήρωμα και τους υπόλοιπους επιβάτες οδήγησε τελικά σε αναγκαστική προσγείωση.

Το περιστατικό σημειώθηκε τις βραδινές ώρες της 30ής Αυγούστου 2026, σε πτήση που εκτελούσε το δρομολόγιο Νιουκάστλ-Ηράκλειο. Σύμφωνα με τις αρχές, ο 42χρονος βρισκόταν σε εμφανή κατάσταση μέθης και κατά τη διάρκεια της πτήσης προκαλούσε φασαρία, ενώ παράλληλα επέδειξε επιθετική συμπεριφορά τόσο απέναντι στα μέλη του πληρώματος όσο και στους συνεπιβάτες του.

Ο ίδιος, σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν ακολουθούσε τις εντολές του πληρώματος, με αποτέλεσμα να διαταραχθεί η ομαλή διεξαγωγή της πτήσης και να προκύψει ανάγκη για αλλαγή της πορείας της.

Το αεροσκάφος πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», όπου οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 42χρονου.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη παρέμβαση στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς, πλοίων και αεροσκαφών, παράβαση εντολών Κυβερνήτη και διασάλευση της τάξης του Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου.