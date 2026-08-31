Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκεται ένας Τούρκος υπήκοος, 51 ετών, που αναζητούνταν από τις Αρχές της πατρίδας του με ερυθρά αγγελία διεθνών αναζητήσεων για σωρεία αδικημάτων και συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., το διεθνές ένταλμα αναφέρεται στις εξής πράξεις: διευκόλυνση αναχώρησης πολιτών στο εξωτερικό, αδικήματα που αφορούν την παιδική πορνεία και τη μαστροπεία, λαθρεμπορία, κατοχή μικρής ποσότητας πυρομαχικών, καθώς και παραβίαση της κατοικίας.

Ο 51χρονος εκζητούμενος αναμένεται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης για να ξεκινήσουν οι διαδικασίες που αφορούν το αίτημα έκδοσής του στην Τουρκία.

Στο μεταξύ, στον αερολιμένα «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης συνελήφθη 34χρονος, υπήκοος Ρουμανίας, που διώκεται με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης των Αρχών της Μολδαβίας για κλοπή και ληστεία. Όπως στην προηγούμενη περίπτωση, ο Ρουμάνος εκζητούμενος θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης για την εκτέλεση του εντάλματος και την έναρξη των διαδικασιών έκδοσης.