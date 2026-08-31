Συναγερμός σήμανε στη Θεσσαλονίκη και ειδικότερα στην περιοχή της Κασσάνδρου, όταν ένας 40χρονος άνδρας έφτασε σε κατάστημα κρατώντας στα χέρια μία καραμπίνα και πυροβόλησε, χωρίς ευτυχώς να υπάρξει τραυματισμός.

Όπως μεταδίδει το ERTNews δύο εργαζόμενες βρίσκονταν στο κατάστημα όταν αντιλήφθηκαν έναν άνδρα, ο οποίος φέρεται να επιχείρησε να κλέψει αντικείμενα. Οι δύο γυναίκες τον απομάκρυναν από το κατάστημα και παράλληλα ειδοποίησαν την Αστυνομία.

Ο 40χρονος, ωστόσο, επέστρεψε λίγο αργότερα, αυτή τη φορά κρατώντας καραμπίνα, και πυροβόλησε. Οι εργαζόμενες, μόλις αντιλήφθηκαν την παρουσία του, απομακρύνθηκαν και κρύφτηκαν στο εσωτερικό του καταστήματος, ενώ στη συνέχεια βγήκαν από το σημείο.

Στο μεταξύ, αστυνομικοί έφτασαν στην περιοχή και εντόπισαν τον άνδρα, τον οποίο και συνέλαβαν. Η καραμπίνα που φέρεται να χρησιμοποίησε δεν έχει εντοπιστεί μέχρι στιγμής.

Το κατάστημα παρέμεινε κλειστό μετά το περιστατικό, ενώ στην περιοχή επικρατεί αναστάτωση.

Ο 40χρονος δεν έχει μέχρι στιγμής δώσει εξηγήσεις για τους λόγους που τον οδήγησαν στην πράξη αυτή. Οι αρχές αναμένουν την απολογία του, ενώ εξετάζεται και το γεγονός ότι φέρεται να κατείχε παράνομα το όπλο.