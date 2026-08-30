Απίστευτη εξέλιξη είχε υπόθεση διάρρηξης στα Εξάρχεια, καθώς οι δύο δράστες που εισέβαλαν σε διαμέρισμα εγκλωβίστηκαν στο εσωτερικό του μαζί με τους αστυνομικούς που έσπευσαν να τους συλλάβουν. Χρειάστηκε τελικά η επέμβαση της Πυροσβεστικής για να βγουν όλοι από το μπαλκόνι.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το Mega, δύο άνδρες, υπήκοοι Γεωργίας, είχαν βάλει στο στόχαστρο διαμέρισμα στα Εξάρχεια, την ώρα που οι ιδιοκτήτες του έλειπαν για διακοπές.

Αρχικά επιχείρησαν να παραβιάσουν την πόρτα του διαμερίσματος, χωρίς όμως να τα καταφέρουν. Στη συνέχεια άλλαξαν σχέδιο και κατάφεραν να μπουν στο σπίτι από την μπαλκονόπορτα.

Η παρουσία τους έγινε αντιληπτή από γείτονες, οι οποίοι ενημέρωσαν την Αστυνομία.

Όταν έφτασαν οι αστυνομικοί στο σημείο, μπήκαν και εκείνοι στο διαμέρισμα από την μπαλκονόπορτα. Στο εσωτερικό εντόπισαν τους δύο άνδρες μαζί με τα κλοπιμαία και τους ακινητοποίησαν.

Ωστόσο, η επιχείρηση δεν ολοκληρώθηκε όπως αναμενόταν, καθώς η πόρτα του διαμερίσματος ήταν κλειδωμένη και οι αστυνομικοί δεν μπορούσαν να εξέλθουν από το σπίτι. Έτσι, χρειάστηκε να κληθεί η Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Η Πυροσβεστική τους έβγαλε από το μπαλκόνι

Πυροσβέστες έφτασαν στο σημείο και ανέλαβαν τον απεγκλωβισμό τόσο των αστυνομικών όσο και των δύο συλληφθέντων.

Τελικά, όλοι απομακρύνθηκαν από το διαμέρισμα μέσω του μπαλκονιού, ολοκληρώνοντας με έναν απρόσμενο τρόπο την αστυνομική επιχείρηση.

Από την περαιτέρω έρευνα των Αρχών προέκυψε, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ότι οι δύο κατηγορούμενοι είχαν απασχολήσει και στο παρελθόν την Αστυνομία.