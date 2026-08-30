Μια σοβαρή υπόθεση ενδοοικογενειακής απειλής εκδικάστηκε στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου, με κατηγορούμενο έναν 44χρονο ο οποίος φέρεται να απείλησε ότι θα σκοτώσει τον πατέρα του. Το επεισόδιο σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 27 Αυγούστου, ενώ την επόμενη ημέρα ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε ενώπιον του δικαστηρίου.

Σύμφωνα με όσα κατέθεσε ο πατέρας, ο 44χρονος ζητούσε χρήματα από τη μητέρα του προκειμένου να παίξει στοίχημα και, όταν εκείνη αρνήθηκε, ξέσπασε έντονη λογομαχία. Ο ηλικιωμένος υποστήριξε ότι ο γιος του έσπρωξε τη μητέρα του και πως, όταν ο ίδιος παρενέβη για να τον σταματήσει, δέχθηκε την απειλή: «Φύγε, θα σε σκοτώσω».

Ο πατέρας δήλωσε ότι φοβήθηκε, επειδή αυτή τη φορά είδε τον γιο του περισσότερο εξαγριωμένο από άλλες φορές, και βγήκε από το σπίτι για να ειδοποιήσει την Αστυνομία. Κατά την κατάθεσή του υποστήριξε ακόμη ότι ο 44χρονος αντιμετωπίζει πρόβλημα με τον τζόγο και ξοδεύει περισσότερα από 400 ευρώ τον μήνα, χρησιμοποιώντας χρήματα από τη σύνταξη της μητέρας του και από οικογενειακά ενοίκια.

Τι υποστήριξε ο κατηγορούμενος

Ο 44χρονος αρνήθηκε ότι απείλησε τον πατέρα του και ότι έσπρωξε τη μητέρα του. Στην απολογία του έκανε λόγο για μία συνηθισμένη οικογενειακή λογομαχία και υποστήριξε ότι χρησιμοποίησε έναν σκληρό χαρακτηρισμό που ενόχλησε τον πατέρα του, όχι όμως τη φράση «θα σε σκοτώσω».

Παραδέχθηκε ότι παίζει στοίχημα, αρνήθηκε όμως ότι είναι εθισμένος. Ερωτηθείς από τον εισαγγελέα, υπολόγισε ότι διαθέτει περίπου 300 έως 400 ευρώ τον μήνα για τυχερά παιχνίδια. Δήλωσε άνεργος, ανέφερε ότι είχε εργαστεί περιστασιακά στα κτήματα των γονέων του και υποστήριξε ότι ζητά δίκαιο μερίδιο από την οικογενειακή περιουσία σε σχέση με τα αδέλφια του.

Ο ισχυρισμός περί εθισμού στον τζόγο προέρχεται από την κατάθεση του πατέρα και αμφισβητήθηκε από τον κατηγορούμενο, χωρίς να προκύπτει από τα διαθέσιμα δημοσιεύματα ότι έχει προηγηθεί σχετική ιατρική διάγνωση.

Η απόφαση του δικαστηρίου

Το δικαστήριο έκρινε τον 44χρονο ένοχο για ενδοοικογενειακή απειλή και του επέβαλε ποινή φυλάκισης έξι μηνών με τριετή αναστολή. Παράλληλα, αποφασίστηκε ότι η έφεση δεν θα έχει αναστέλλουσα δύναμη.

Ως βασικός όρος για να παραμείνει εκτός φυλακής επιβλήθηκε στον καταδικασθέντα η υποχρεωτική και πλήρης παρακολούθηση προγράμματος αντιμετώπισης της ενδοοικογενειακής βίας στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας Βόλου. Η έδρα τού επισήμανε ότι, εάν δεν ολοκληρώσει το πρόγραμμα, θα βρεθεί αντιμέτωπος με την έκτιση της ποινής.