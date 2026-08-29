Τρεις συλλήψεις, δύο αναζητούμενοι και ένα πολυπλόκαμο δίκτυο διακίνησης ναρκωτικών συνθέτουν την υπόθεση που ερευνούν οι αστυνομικές Αρχές στη Δυτική Αττική.

Στο προανακριτικό υλικό περιλαμβάνονται καταγεγραμμένες τηλεφωνικές συνομιλίες, στις οποίες εμφανίζονται, μεταξύ άλλων, ένας επαγγελματίας ψυχολόγος και γνωστή λαϊκή τραγουδίστρια. Οι διάλογοι αποτυπώνουν, σύμφωνα με την έρευνα, τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να κανονίζονταν οι παραγγελίες, τα ραντεβού και οι παραδόσεις των ουσιών.

Ο 41χρονος, η «καβάτζα» και το δίκτυο

Κεντρικό πρόσωπο στην υπόθεση φέρεται να είναι ένας 41χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι, τουλάχιστον από τον Ιούλιο του 2026, προμηθευόταν, αποθήκευε, επεξεργαζόταν και διακινούσε σημαντικές ποσότητες ναρκωτικών στη Δυτική Αττική. Ως χώρος αποθήκευσης φέρεται να χρησιμοποιούσε την κατοικία του στο Χαϊδάρι, ενώ οι αγοραπωλησίες πραγματοποιούνταν είτε εκεί είτε σε κοντινά προκαθορισμένα σημεία.

Κατά την ΕΛ.ΑΣ., ο 41χρονος χρησιμοποιούσε όχημα για τις μετακινήσεις του, αλλά και μεταφορικές εταιρείες για την αποστολή συσκευασμένων ποσοτήτων, τις οποίες φέρεται να αποκαλούσε «δέματα». Παράλληλα, διέθετε τηλεφωνική σύνδεση τύπου «ghost phone» και χρησιμοποιούσε κωδικοποιημένες εκφράσεις και αργκό. Από τις αρχές Ιουλίου έως τις 23 Αυγούστου τού αποδίδονται συνολικά 90 αγοραπωλησίες, έναντι 3.800 ευρώ.

Ο «γιατρός» και η προμήθεια των ουσιών

Σύμφωνα με τη δικογραφία, κομβικό ρόλο φέρεται να είχε επαγγελματίας ψυχολόγος με γραφείο στον Πειραιά, ο οποίος εμφανίζεται ως βασικός προμηθευτής του 41χρονου. Οι Αρχές εξετάζουν εάν αξιοποιούσε τις επιστημονικές γνώσεις του για την προμήθεια ή και την παρασκευή ουσιών όπως MDMA, LSD και ναρκωτικά χάπια. Στις μεταξύ τους επικοινωνίες φέρεται να αναφερόταν με το προσωνύμιο «γιατρός».

Χαρακτηριστικός είναι ο διάλογος που περιλαμβάνεται στο προανακριτικό υλικό:

Άγνωστος: MD έχεις;

Κατηγορούμενος: Έχω, ναι.

Άγνωστος: Κόκα… έχεις;

Κατηγορούμενος: Μου τα ’χει δώσει ο γιατρός. Το γνήσιο, το original…

Η τραγουδίστρια και το «ένα καλό»

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλούν οι συνομιλίες του 41χρονου με γνωστή λαϊκή τραγουδίστρια, η οποία παρουσιάζεται στη δικογραφία ως φερόμενη πελάτισσα και όχι ως μέλος του κυκλώματος. Η τραγουδίστρια δεν βρίσκεται μεταξύ των τριών συλληφθέντων και το όνομά της δεν έχει δοθεί επισήμως στη δημοσιότητα.

Σε μία από τις καταγεγραμμένες επικοινωνίες φέρεται να ζητά επίμονα από τον 41χρονο «ένα καλό»:

Τραγουδίστρια: Έλα, ακούς;

Εγκέφαλος σπείρας: Έλα.

Τραγουδίστρια: Φέρε ένα καλό για μας τώρα, ρε. Ένα καλό! Καλό, καλό, όμως! Έλα!

Σε άλλη συνομιλία, η τραγουδίστρια τον αποκαλεί «συνέταιρε» και του υπενθυμίζει τη μεταξύ τους συμφωνία:

Τραγουδίστρια: Η συμφωνία που κάναμε πρέπει να την τηρήσεις κατά γράμμα.

Κατηγορούμενος: Μόλις το κάνουμε, θα κάνετε αυτό που πρέπει να κάνετε.

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα αποσπάσματα, στις συνομιλίες χρησιμοποιούνται εκφράσεις όπως «τα κλασικά», «δωράκι» και «deal», ενώ γίνεται αναφορά και σε συνάντηση στο «φαρμακείο». Σε μία ακόμη επικοινωνία η τραγουδίστρια εμφανίζεται δυσαρεστημένη από την ποιότητα της προηγούμενης παραγγελίας:

Τραγουδίστρια: Φτιάξε ένα καλό, γιατί το χθεσινό ήταν λίγο πικρό, ρε φίλε.

Κατηγορούμενος: Τι πικρό;

Τραγουδίστρια: Μου ήταν πολύ πικρό.

Σε άλλο απόσπασμα φέρεται να ζητά «κανονικό 60άρι», υποστηρίζοντας ότι μπορεί να το προμηθευτεί στην ίδια τιμή και από αλλού. Ο συνομιλητής της αντιδρά στις παρατηρήσεις, με εκείνη να εξηγεί ότι θέλει να αποφευχθούν νέες προστριβές μεταξύ τους.

Οι κατασχέσεις και η συνέχεια της έρευνας

Κατά την αστυνομική επιχείρηση κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, 834,9 γραμμάρια κάνναβης, 131,6 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης, 522,5 γραμμάρια κεταμίνης, 122,7 γραμμάρια κοκαΐνης, 56,2 γραμμάρια MDMA, 39 γραμμάρια ecstasy, 103 γραμμάρια 3MMC, 180 φαρμακευτικά χάπια και 100 καραμέλες κάνναβης. Εντοπίστηκαν επίσης περισσότερα από 15.000 ευρώ, έξι ζυγαριές ακριβείας, οχήματα και χειρόγραφες σημειώσεις.

Ο 41χρονος και ο ψυχολόγος κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών, ενώ ο τρίτος συλληφθείς φέρεται να αντιμετωπίζει κατηγορία για προμήθεια ουσιών για προσωπική χρήση. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη δύο άτομα που αναζητούνται και 18 πρόσωπα των οποίων τα στοιχεία δεν έχουν ταυτοποιηθεί. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η έρευνα συνεχίζεται.

Υπενθυμίζεται ότι όσα αποδίδονται στους εμπλεκομένους αποτελούν στοιχεία και ισχυρισμούς της προανακριτικής έρευνας, ενώ όλοι τεκμαίρονται αθώοι μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.