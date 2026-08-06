Στη σύλληψη δύο ανδρών που φέρονται να πραγματοποιούσαν παράνομη απόρριψη μπαζών σε αγροτεμάχιο στη Χαλκηδόνα προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης. Η υπόθεση ανέδειξε τις σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις που είχε προκαλέσει η ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων στην περιοχή.

Οι δύο συλληφθέντες, ηλικίας 42 και 45 ετών, εντοπίστηκαν από τους αστυνομικούς την ώρα που ξεφόρτωναν μπάζα από εργασίες ανακαίνισης σε αγροτεμάχιο. Τα υλικά είχαν μεταφερθεί με φορτηγό όχημα εταιρείας, ιδιοκτησίας του 45χρονου.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι η παράνομη απόρριψη μπαζών και άλλων αποβλήτων φέρεται να πραγματοποιούνταν συστηματικά τα τελευταία τρία χρόνια. Ως αποτέλεσμα, ο συγκεκριμένος χώρος μετατράπηκε σε σημείο συγκέντρωσης τρωκτικών και εστία μόλυνσης, ενώ παράλληλα δημιουργήθηκε αυξημένος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Παράλληλα, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η ανεξέλεγκτη εναπόθεση των αποβλήτων προκάλεσε σημαντική περιβαλλοντική υποβάθμιση, αλλοιώνοντας τη γεωμορφολογία του εδάφους και διαταράσσοντας την οικολογική ισορροπία της ευρύτερης περιοχής.

Οι δύο άνδρες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα.