Τα κομμάτια του παζλ της άγριας δολοφονίας του 68χρονου στις Σέρρες προσπαθούν να ενώσουν οι αστυνομικοί αναζητώντας τον δράστη.

Το ημερολόγιο έδειχνε 1η Αυγούστου όταν ο γιος του 68χρονου ανέφερε ότι εντόπισε τον πατέρα του μέσα στο σπίτι. Ο γιος ισχυρίζεται ότι ειδοποίησε αμέσως τις Αρχές.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν, όμως, κάθε ενδεχόμενο, συλλέγοντας καταθέσεις, αποτυπώματα και γενετικό υλικό, προκειμένου να φτάσουν στα ίχνη του δράστη.

Ο ιατροδικαστής ο οποίος εξέτασε τη σορό διαπίστωσε ότι ο 68χρονος δολοφονήθηκε, με άγρια χτυπήματα, πιθανόν από σφυρί, στην κοιλιακή χώρα. Χτυπήματα που του προκάλεσαν ακατάσχετη εσωτερική αιμορραγία.

Ο γιος, σύμφωνα με όσα μετέδωσε το πρωί σήμερα, Πέμπτη 6/8, η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA», έχει εξηγήσει ότι στο παρελθόν είχαν κάποιες δικαστικές διαμάχες με τον πατέρα, παρ’ όλα αυτά, όμως, ξεκαθάρισε ότι μέχρι και τις προηγούμενες ημέρες οι σχέσεις τους ήταν πολύ καλές.