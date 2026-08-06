Ενώπιον του ανακριτή απολογείται σήμερα ο 26χρονος Αφγανός που κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, η σορός της οποίας είχε εντοπιστεί μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην οδό Ευελπίδων, στην Κυψέλη.

Ο κατηγορούμενος είχε λάβει χθες προθεσμία για να προετοιμάσει την απολογία του, ενώ σε βάρος του έχουν ασκηθεί διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ληστεία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Κατά την προανακριτική του κατάθεση, ο 26χρονος επέμεινε ότι δεν ευθύνεται για τον θάνατο της γυναίκας. Υποστηρίζει πως τη βρήκε νεκρή στο μπάνιο του διαμερίσματος όπου διέμενε προσωρινά το βράδυ της 15ης Ιουλίου και πως, όταν προσπάθησε να της μιλήσει, δεν έλαβε καμία απάντηση. Όπως φέρεται να δήλωσε στους αστυνομικούς, πανικοβλήθηκε και αποφάσισε να μεταφέρει τη σορό μέσα σε βαλίτσα, την οποία στη συνέχεια εγκατέλειψε στο κτίριο όπου εντοπίστηκε.

Σημαντικό μέρος των ισχυρισμών του αφορά έναν άγνωστο ηλικιωμένο άνδρα, τον οποίο κατονομάζει μόνο ως «Νίκο». Όπως υποστηρίζει, τον συνάντησε σε στάση λεωφορείου μετά την αποχώρησή του από το διαμέρισμα. Ο άνδρας φέρεται να του είπε ότι εργάζεται σε δημόσιο νοσοκομείο και να τον προέτρεψε να απομακρύνει τη σορό, προειδοποιώντας τον πως διαφορετικά θα αντιμετώπιζε σοβαρές συνέπειες. Οι Αρχές εξετάζουν τον συγκεκριμένο ισχυρισμό, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει επιβεβαιωθεί η ύπαρξη του προσώπου αυτού.

Ο 26χρονος έχει επίσης παραδεχτεί ότι πήρε το κινητό τηλέφωνο της 38χρονης και έστειλε μηνύματα στους συγγενείς της, επιχειρώντας να δημιουργήσει την εντύπωση ότι βρισκόταν ακόμη στη ζωή. Παράλληλα, ομολόγησε ότι αφαίρεσε τις τραπεζικές της κάρτες και πραγματοποίησε αναλήψεις χρημάτων.

Όπως ισχυρίζεται, την επόμενη ημέρα συνάντησε εκ νέου τον ηλικιωμένο, ο οποίος του ζήτησε χρήματα για να μεταφέρει τη βαλίτσα με τη σορό και να μην ενημερώσει τις Αρχές, σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ.

Ο κατηγορούμενος υποστηρίζει ότι χρησιμοποίησε τα χρήματα που απέσπασε μέσω των τραπεζικών καρτών της 38χρονης για να τον πληρώσει. Οι ανακριτικές αρχές συνεχίζουν να αξιολογούν όλους τους ισχυρισμούς του, εξετάζοντας παράλληλα το σύνολο των αποδεικτικών στοιχείων της υπόθεσης.