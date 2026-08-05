Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην πολύκροτη υπόθεση του φονικού εμπρησμού της Marfin το 2010, καθώς την Πέμπτη αναμένεται να φτάσει στην Ελλάδα η 46χρονη γυναίκα που κατηγορείται για συμμετοχή στην επίθεση, έπειτα από την έκδοσή της από τις βρετανικές Αρχές.

Η έκδοση πραγματοποιείται μετά την αποδοχή του σχετικού αιτήματος των ελληνικών Αρχών, ενώ, σύμφωνα με τις πληροφορίες, η κατηγορούμενη δεν άσκησε ένδικα μέσα κατά της απόφασης, με αποτέλεσμα να ανοίξει ο δρόμος για τη μεταφορά της στην Ελλάδα.

Συνελήφθη στο αεροδρόμιο Gatwick

Η 46χρονη είχε συλληφθεί στις 13 Ιουλίου στο αεροδρόμιο Gatwick του Λονδίνου, μετά την ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας της Interpol από τις ελληνικές Αρχές, στο πλαίσιο της έρευνας για την πολύνεκρη επίθεση στη Marfin.

Με την άφιξή της στη χώρα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης, ενώ στη συνέχεια θα παρουσιαστεί στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης και ακολούθως στον ανακριτή.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι κατά την εμφάνισή της ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να ζητήσει και να λάβει προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία της.

Προφυλακισμένοι ήδη δύο κατηγορούμενοι

Για την ίδια υπόθεση έχουν ήδη προφυλακιστεί δύο 42χρονοι κατηγορούμενοι, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για τη συμμετοχή τους στον φονικό εμπρησμό της Marfin.

Την ίδια στιγμή, οι διωκτικές Αρχές συνεχίζουν την έρευνα με στόχο την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και τον εντοπισμό όλων των προσώπων που φέρονται να συμμετείχαν στην επίθεση που συγκλόνισε τη χώρα.

Η υπόθεση παραμένει στο επίκεντρο των δικαστικών εξελίξεων, καθώς οι Αρχές επιχειρούν να ολοκληρώσουν την έρευνα για μία από τις πιο τραγικές υποθέσεις της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας.