Νέες εξελίξεις καταγράφονται στην υπόθεση της δολοφονίας της Βρετανίδας στην Κυψέλη, καθώς ο 27χρονος κατηγορούμενος, ο οποίος ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Τετάρτη 6 Αυγούστου, αρνείται ότι είναι ο δράστης της ανθρωποκτονίας και παρουσιάζει τη δική του εκδοχή για όσα συνέβησαν.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, βρέθηκε αντιμέτωπος με τη γυναίκα νεκρή στο μπάνιο και, όπως αναφέρει, ενήργησε υπό καθεστώς πανικού.

«Δεν τη σκότωσα εγώ. Δεν έκανα ποτέ κακό σε κανέναν. Ήμουν απλώς σε πανικό, ήταν πεσμένη στο πάτωμα του μπάνιου», φέρεται να υποστήριξε.

Οι ισχυρισμοί για τον «Νίκο»

Ο 27χρονος αποδίδει στη συνέχεια σημαντικό ρόλο σε έναν ηλικιωμένο άνδρα, τον οποίο κατονομάζει μόνο ως «Νίκο». Όπως υποστηρίζει, τον συνάντησε στην περιοχή του Πανελληνίου και εκείνος φέρεται να του πρότεινε να αναλάβει την εξαφάνιση της σορού, ζητώντας ως αντάλλαγμα χρήματα.

Σύμφωνα πάντα με τους ισχυρισμούς του κατηγορουμένου, πήρε τις τραπεζικές κάρτες της γυναίκας για να εξασφαλίσει τα χρήματα που του ζητήθηκαν, ενώ υποστηρίζει ότι στη συνέχεια παρέδωσε τη βαλίτσα στον συγκεκριμένο άνδρα.

Παράλληλα, ισχυρίζεται ότι ο ηλικιωμένος τον εκβίαζε και ότι όλα τα χρήματα που απέσπασε από τις κάρτες της Βρετανίδας κατέληξαν σε εκείνον. Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί αποτελούν μέρος της υπερασπιστικής γραμμής του κατηγορουμένου και δεν έχουν επιβεβαιωθεί από τις αρμόδιες Αρχές.

Τα μηνύματα και η εκδρομή στην Αράχωβα

Ο 27χρονος αναφέρθηκε και στις κινήσεις που ακολούθησαν μετά το περιστατικό. Όπως υποστήριξε, την επόμενη ημέρα ταξίδεψε με τη σύζυγό του στην Αράχωβα, χωρίς να της αποκαλύψει, όπως λέει, τι είχε συμβεί.

Επιπλέον, παραδέχεται ότι έστειλε μηνύματα από το κινητό της Βρετανίδας σε πρόσωπα του περιβάλλοντός της, προκειμένου, όπως ισχυρίζεται, να καθησυχάσει τους οικείους της ότι ήταν καλά.

Τέλος, ανέφερε ότι αργότερα πέταξε το κινητό τηλέφωνο και τις τραπεζικές κάρτες της γυναίκας σε κάδο απορριμμάτων.

Η έρευνα συνεχίζεται

Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τη διαλεύκανση της υπόθεσης, εξετάζοντας όλα τα στοιχεία της δικογραφίας και τους ισχυρισμούς του κατηγορουμένου. Η απολογία του αναμένεται να αποτελέσει κρίσιμο στάδιο της διαδικασίας, ενώ η Δικαιοσύνη θα αξιολογήσει το σύνολο των αποδεικτικών στοιχείων πριν από οποιαδήποτε κρίση επί της υπόθεσης.