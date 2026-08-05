Οδηγήθηκε ενώπιον των δικαστικών Αρχών της Σπάρτης το μεσημέρι της Τετάρτης (05/08) ο 55χρονος που βρίσκεται στο επίκεντρο μιας ιδιαίτερα σοκαριστικής υπόθεσης, καθώς κατηγορείται ότι κρατούσε τη σορό του πατέρα του μέσα σε επαγγελματικό καταψύκτη για περίπου δυόμισι χρόνια, με σκοπό να εξακολουθεί να λαμβάνει τις συντάξεις που καταβάλλονταν στο όνομά του.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο κατηγορούμενος φέρεται να ανέφερε στους αστυνομικούς ότι ο πατέρας του είχε φύγει από τη ζωή από φυσικά αίτια πριν από περίπου δυόμισι χρόνια. Παράλληλα, υποστήριξε πως αποφάσισε να διατηρήσει τη σορό στον καταψύκτη για οικονομικούς λόγους, ώστε να συνεχίσει να εισπράττει τόσο τη σύνταξη του πατέρα του όσο και εκείνη της μητέρας του, η οποία είχε αποβιώσει νωρίτερα και καταβαλλόταν στον ηλικιωμένο ως δικαιούχο.

Η έρευνα των Αρχών ξεκίνησε όταν ο 55χρονος κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις σχετικά με την εξαφάνιση του πατέρα του. Αρχικά επιχείρησε να παραπλανήσει τους αστυνομικούς, υποστηρίζοντας ότι ο ηλικιωμένος διέμενε στην Αθήνα και τον φρόντιζε μία γυναίκα. Ωστόσο, μετά τη διαπίστωση ότι οι ισχυρισμοί του δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα, οι αστυνομικοί προχώρησαν, παρουσία δικαστικού λειτουργού, σε έρευνα στον κλειστό ξενώνα που διατηρούσε και χρησιμοποιούσε ως κατοικία.

Στο υπόγειο του κτιρίου ήρθε στο φως το μακάβριο εύρημα. Οι αστυνομικοί εντόπισαν τη σορό του ηλικιωμένου μέσα σε επαγγελματικό καταψύκτη. Ήταν γυμνή, τυλιγμένη με ζελατίνα, ενώ πάνω της είχαν τοποθετηθεί ξύλα από κρεβάτι.

Στο σημείο μετέβη άμεσα ιατροδικαστής, χωρίς όμως να μπορέσει να πραγματοποιήσει πλήρη εξέταση, καθώς η σορός βρισκόταν σε κατάσταση προχωρημένης κατάψυξης.

Η ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη θα πραγματοποιηθεί όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν και αναμένεται να ρίξει φως τόσο στον ακριβή χρόνο θανάτου όσο και στα αίτια που τον προκάλεσαν, εξετάζοντας εάν πρόκειται για θάνατο από παθολογικά αίτια ή αν υπάρχουν στοιχεία που να παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια.

Οι πρώτες ενδείξεις, πάντως, δεν έδειξαν εμφανή εξωτερικά τραύματα στη σορό.

Σε βάρος του 55χρονου έχει ήδη ασκηθεί ποινική δίωξη για ψευδή κατάθεση, απάτη κατ’ εξακολούθηση και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, καθώς στην κατοχή του εντοπίστηκε πιστόλι τύπου αεροβόλου.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση τόσο στην τοπική κοινωνία του Μυστρά όσο και σε ολόκληρη τη χώρα. Κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν ότι ο ηλικιωμένος δεν είχε δώσει σημεία ζωής δημοσίως για περισσότερα από τέσσερα χρόνια, γεγονός που είχε προκαλέσει απορίες και συζητήσεις μεταξύ των κατοίκων.

Την προανάκριση για τη διαλεύκανση της υπόθεσης έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης.