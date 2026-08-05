Στο στόχαστρο των Αρχών βρίσκεται σπείρα που φέρεται να εξαπάτησε έξι ηλικιωμένες σε περιοχές της Πιερίας και της Φλώρινας, αποσπώντας χρήματα και κοσμήματα συνολικής αξίας άνω των 100.000 ευρώ. Για την υπόθεση έχει ήδη συλληφθεί ένα άτομο, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό των υπολοίπων μελών της ομάδας βρίσκονται σε εξέλιξη.

Ειδικότερα, από την έρευνα των αστυνομικών προέκυψε ότι ο συλληφθείς, τις τελευταίες 15 ημέρες, μαζί με συνεργούς του, τηλεφωνούσαν στα υποψήφια θύματά τους προσποιούμενοι τον γιατρό και ισχυρίζονταν ότι το παιδί τους έχει τραυματιστεί σε τροχαίο ατύχημα και πρέπει άμεσα να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Απέσπασαν συνολικά το χρηματικό ποσό των 30.895 ευρώ, 46 χρυσές λίρες και κοσμήματα αξίας 72.000 ευρώ ενώ στην κατοχή του συλληφθέντα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το χρηματικό ποσό των 2.065 ευρώ, 9 χρυσές λίρες και 2 κινητά τηλέφωνα.

Σε έρευνα που έγινε στην οικία του βρέθηκε και κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 3.000 ευρώ. Επίσης κατασχέθηκαν και δύο αυτοκίνητα, ως μέσα τέλεσης των απατών.

Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται τόσο για την ταυτοποίηση των στοιχείων των συνεργών του, όσο και για την τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις. Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.