Συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε ορεινές περιοχές του Ρεθύμνου για την καταπολέμηση της καλλιέργειας δενδρυλλίων κάνναβης.

Η επιχείρηση οργανώθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου, των Τμημάτων Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ρεθύμνου και Μυλοποτάμου, καθώς και της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος Ρεθύμνου. Οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν σε ορεινές περιοχές των δήμων Ρεθύμνου, Ανωγείων και Μυλοποτάμου.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκαν 17 φυτείες, όπου καλλιεργούνταν επιμελώς συνολικά 143 δενδρύλλια κάνναβης, τα οποία βρίσκονταν στο στάδιο της ανάπτυξης και είχαν ύψος έως τρία μέτρα. Σε μία από τις φυτείες που εντοπίστηκε σε περιοχή του δήμου Μυλοποτάμου, διαπιστώθηκε ότι καλλιεργούνταν εννέα δενδρύλλια κάνναβης, ενώ συνελήφθη 38χρονος ημεδαπός ως εμπλεκόμενος στη συγκεκριμένη φυτεία.

Παράλληλα, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε ποιμνιοστάσιο 48χρονου ημεδαπού, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο κυνηγετικά όπλα, γεμιστήρας και καθαριστικά είδη όπλου. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Από τους χώρους των φυτειών κατασχέθηκε πλήθος αντικειμένων-πειστηρίων για περαιτέρω αξιοποίηση, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των λοιπών δραστών συνεχίζονται.

Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.