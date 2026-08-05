Σοκ προκαλούν οι λεπτομέρειες που αφορούν όσα έγιναν στον Μυστρά με πρωταγωνιστή έναν 55χρονο που κατηγορείται ότι διατηρούσε τη σορό του πατέρα του σε επαγγελματικό καταψύκτη, προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει τις συντάξεις.

Ο κατηγορούμενος αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα, στη μία περίπου το μεσημέρι, στα δικαστήρια της Σπάρτης για να βρεθεί ενώπιον του εισαγγελέα.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς, ο 90χρονος πατέρας του πέθανε από φυσικά αίτια πριν από περίπου δυόμισι χρόνια.

Ισχυρίστηκε ακόμα ότι διατήρησε τη σορό στον καταψύκτη για οικονομικούς λόγους, ώστε να συνεχίσει να εισπράττει τόσο τη σύνταξη του πατέρα του, όσο και εκείνη της μητέρας του, η οποία είχε αποβιώσει νωρίτερα και καταβαλλόταν στον ηλικιωμένο ως δικαιούχο.

Η έρευνα στον κλειστό ξενώνα και το πτώμα του ηλικιωμένου

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν οι αστυνομικοί κάλεσαν τον 55χρονο για εξηγήσεις σχετικά με την εξαφάνιση του πατέρα του. Αρχικά, ο 55χρονος υποστήριξε ψευδώς ότι ο ηλικιωμένος ζούσε στην Αθήνα με τη φροντίδα μιας γυναίκας. Όταν οι Αρχές διαπίστωσαν ότι οι ισχυρισμοί του δεν ευσταθούσαν, πραγματοποίησαν, παρουσία δικαστικού λειτουργού, έρευνα στον κλειστό ξενώνα που διατηρούσε και χρησιμοποιούσε ως κατοικία.

Στο υπόγειο του κτιρίου εντόπισαν τη σορό του ηλικιωμένου μέσα σε επαγγελματικό καταψύκτη. Ήταν γυμνή, τυλιγμένη με ζελατίνα, ενώ πάνω της είχαν τοποθετηθεί ξύλα από κρεβάτι. Στο σημείο κλήθηκε άμεσα ιατροδικαστής, ωστόσο δεν κατέστη δυνατό να πραγματοποιήσει πλήρη εξέταση, καθώς η σορός βρίσκεται σε κατάσταση προχωρημένης κατάψυξης.

Η ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη θα γίνει όταν αυτό καταστεί εφικτό και αναμένεται να δώσει απαντήσεις τόσο για τον ακριβή χρόνο θανάτου, όσο και για τα αίτια, εξετάζοντας αν πρόκειται για θάνατο από παθολογικά αίτια ή εάν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

Πάντως, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν διαπιστώθηκαν εμφανή εξωτερικά τραύματα στη σορό.

Σε βάρος του 55χρονου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ψευδή κατάθεση, απάτη κατ’ εξακολούθηση και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, καθώς στην κατοχή του βρέθηκε πιστόλι τύπου αεροβόλου. Αναμένεται επίσης να οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή, όπου πιθανότατα θα ζητήσει προθεσμία για να απολογηθεί.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης.