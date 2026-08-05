Η υπόθεση της δολοφονίας της 38χρονης Βρετανίδας, Ελίζαμπεθ Τζέιν Ρος, η σορός της οποίας βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη, εισέρχεται σε νέο στάδιο, καθώς ο 26χρονος Αφγανός κατηγορούμενος οδηγείται ενώπιον του ανακριτή για να δώσει εξηγήσεις. Σε βάρος του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ληστεία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ ο ίδιος εξακολουθεί να αρνείται ότι σκότωσε τη γυναίκα, υποστηρίζοντας πως τη βρήκε νεκρή στο μπάνιο και, πανικόβλητος, μετέφερε τη σορό της.

Καθοριστική για την εξέλιξη των ερευνών αποδείχθηκε η στάση της συζύγου του 26χρονου, η οποία, όταν άρχισε να αμφιβάλλει για όσα της έλεγε και να θεωρεί ύποπτη τη συμπεριφορά του, προχώρησε σε κατάθεση που συνέβαλε σημαντικά στη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Η γνωριμία με το θύμα και η σύνδεση μέσω φιλανθρωπικής δράσης

Ο κατηγορούμενος και η σύζυγός του είχαν αποκτήσει ένα παιδί και είχαν δημιουργήσει τη χριστιανική οργάνωση «Love Every Nation Athens», η οποία προσφέρει υποστήριξη σε πρόσφυγες. Η Ελίζαμπεθ Τζέιν Ρος συμμετείχε επίσης σε ανθρωπιστικές και χριστιανικές δράσεις και, σύμφωνα με πληροφορίες, μέσα από αυτή τη δραστηριότητα γνώρισε το ζευγάρι.

Το διαμέρισμα της οδού Ρεθύμνου, όπου έμενε η 38χρονη, ανήκε στην οργάνωση και τόσο ο 26χρονος όσο και η σύζυγός του είχαν στην κατοχή τους κλειδιά του διαμερίσματος.

Οι κινήσεις που αποκάλυψαν οι κάμερες

Η σορός της Βρετανίδας εντοπίστηκε στις 18 Ιουλίου, τρεις ημέρες μετά την εξαφάνισή της, μέσα σε βαλίτσα που είχε εγκαταλειφθεί σε κτίριο στην Κυψέλη.

Ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο για τις Αρχές αποτέλεσε το υλικό από κάμερες ασφαλείας, στο οποίο ο 26χρονος φέρεται να καταγράφεται να αποχωρεί από το διαμέρισμα μεταφέροντας αποσκευές, να κινείται προς το σημείο όπου αργότερα βρέθηκε η βαλίτσα με τη σορό και στη συνέχεια να επιστρέφει χωρίς αυτές.

Οι υποψίες της συζύγου και τα στοιχεία που παρέδωσε

Οι έρευνες στράφηκαν στον κατηγορούμενο όταν η σύζυγός του ενημέρωσε την αστυνομία για όσα είχαν κινήσει τις υποψίες της. Όπως διαπίστωσε μέσω εφαρμογής εντοπισμού τοποθεσίας, το βράδυ της 15ης Ιουλίου, ενώ εκείνη απουσίαζε από το σπίτι, ο 26χρονος βρισκόταν στο διαμέρισμα της 38χρονης.

Κατά την απολογία του στις αστυνομικές Αρχές, ο κατηγορούμενος επέμεινε ότι βρήκε τη Βρετανίδα νεκρή στο μπάνιο. Ωστόσο, σύμφωνα με την έρευνα, φέρεται να παραδέχθηκε ότι χρησιμοποίησε τις τραπεζικές της κάρτες για αναλήψεις χρημάτων, ενώ αξιοποίησε και το κινητό της τηλέφωνο για να στείλει μηνύματα σε συγγενικά και φιλικά της πρόσωπα, εμφανιζόμενος ως η ίδια.

Μετά τον εντοπισμό της σορού, η σύζυγός του αποχώρησε από το σπίτι μαζί με το παιδί τους. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, ο 26χρονος της είχε δώσει 2.550 ευρώ και ένα καινούριο κινητό τηλέφωνο. Εκείνη, θεωρώντας ότι τα χρήματα ενδέχεται να προέρχονταν από το θύμα, τα παρέδωσε στις αστυνομικές Αρχές.

Κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην κατοικία του ζευγαριού, οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα μεταλλικό πιστόλι-ρέπλικα τύπου Glock, καθώς και ένα στρατιωτικό μαχαίρι.

Το παρελθόν του κατηγορούμενου

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η βρετανική εφημερίδα, ο Σαρίφ Αχμαντζάι έφτασε στη Λέσβο το 2016, αφού προηγουμένως είχε διασχίσει πεζός το Πακιστάν, το Ιράν και την Τουρκία, έπειτα από δύο αποτυχημένες προσπάθειες να περάσει το Αιγαίο.

Στην Ελλάδα έμαθε αγγλικά, γνώρισε τη μετέπειτα σύζυγό του, ασπάστηκε τον χριστιανισμό και ασχολήθηκε με την πυγμαχία. Μαζί με τη σύζυγό του ανέπτυξαν δράση για τη στήριξη προσφύγων, οργανώνοντας διανομές τροφίμων, δωρεάν μαθήματα πυγμαχίας για ασυνόδευτους ανήλικους και άλλες κοινωνικές πρωτοβουλίες.

Αστυνομικές πηγές, τις οποίες επικαλείται η Daily Mail, αναφέρουν ακόμα ότι ο κατηγορούμενος είχε πει στη σύζυγό του πως είχε έρθει σε αντιπαράθεση με την Ελίζαμπεθ Τζέιν Ρος, επειδή εκείνη επιχειρούσε να τον πείσει να ενταχθεί σε μια πιο αυστηρή χριστιανική ομάδα.