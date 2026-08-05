Νέα στοιχεία αναμένεται να δώσει η ιατροδικαστική εξέταση για την υπόθεση που έχει συγκλονίσει τον Μυστρά, μετά την αποκάλυψη της σορού ενός 90χρονου σε καταψύκτη στο υπόγειο ξενοδοχείου που ανήκει στον 55χρονο γιο του.

Ο συλληφθείς φέρεται να υποστηρίζει ότι ο ηλικιωμένος πέθανε από φυσικά αίτια πριν από περίπου δυόμισι χρόνια και ότι κράτησε κρυφό τον θάνατό του προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξή του.

Την ίδια ώρα, οι Αρχές εξετάζουν μαρτυρίες κατοίκων που αναφέρουν ότι η εξαφάνιση του 90χρονου είχε σημειωθεί αρκετά νωρίτερα, γεγονός που δημιουργεί ερωτήματα για τον ακριβή χρόνο του θανάτου του.

Κάτοικοι του Μυστρά υποστηρίζουν ότι είχαν να δουν τον ηλικιωμένο για διάστημα τεσσάρων έως πέντε ετών, γεγονός που δημιουργεί ερωτήματα σε σχέση με τον ισχυρισμό του 55χρονου ότι ο πατέρας του πέθανε πριν από περίπου δυόμισι χρόνια.

Απάντηση στο ερώτημα αυτό αναμένεται να δώσουν η νεκροψία-νεκροτομή και η ιατροδικαστική εξέταση, οι οποίες θα προσπαθήσουν να προσδιορίσουν τόσο τον χρόνο όσο και τα ακριβή αίτια του θανάτου του ηλικιωμένου.

Το χρονικό της έρευνας και το μακάβριο εύρημα

Η υπόθεση ήρθε στο φως έπειτα από πληροφορία που έφτασε στην Αστυνομική Διεύθυνση Λακωνίας, σύμφωνα με την οποία ο ηλικιωμένος άνδρας, γεννημένος το 1936, είχε να εμφανιστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, γεγονός που κινητοποίησε τις Αρχές.

Στο πλαίσιο της έρευνας, οι αστυνομικοί κάλεσαν τον 55χρονο για κατάθεση. Εκείνος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι ο πατέρας του είχε μετακομίσει στην Αθήνα και διέμενε εκεί. Ωστόσο, οι αστυνομικοί προχώρησαν σε διασταύρωση των στοιχείων και επικοινώνησαν με την κόρη του 90χρονου, η οποία κατοικεί στην Αθήνα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, εκείνη ανέφερε ότι είχε χρόνια να δει τον πατέρα της, επισημαίνοντας πως ο ηλικιωμένος διέμενε μαζί με τον αδελφό της στον Μυστρά.

Η εξέλιξη αυτή ενίσχυσε τις υποψίες των Αρχών, οι οποίες προχώρησαν σε περαιτέρω έρευνα.

Παρουσία εισαγγελικού λειτουργού πραγματοποιήθηκε έρευνα σε ξενοδοχείο ιδιοκτησίας του 55χρονου, το οποίο δεν λειτουργούσε και, σύμφωνα με τις Αρχές, χρησιμοποιούνταν ως κατοικία.

Στο υπόγειο του κτιρίου οι αστυνομικοί εντόπισαν τη σορό του 90χρονου μέσα σε καταψύκτη, σε μια αποκάλυψη που προκαλεί αποτροπιασμό.

Κατά τη διάρκεια της ίδιας έρευνας κατασχέθηκε και ένα αεροβόλο πιστόλι. Σύμφωνα με τις αστυνομικές πληροφορίες, μετά τη σύλληψή του ο 55χρονος φέρεται να ομολόγησε ότι ο πατέρας του πέθανε πριν από περίπου δυόμισι χρόνια από φυσικά αίτια.

Όπως φέρεται να υποστήριξε, αποφάσισε να μην δηλώσει τον θάνατό του στις αρμόδιες Αρχές, ώστε να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξή του.

Στο σημείο μετέβη ιατροδικαστής, ενώ συνεργείο του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών Σπάρτης πραγματοποίησε αυτοψία.