Ένα ακόμη περιστατικό τηλεφωνικής απάτης που αποδίδεται σε μέλος εγκληματικής οργάνωσης εξιχνίασαν οι αστυνομικές αρχές, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας των Τμημάτων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας και Μεσολογγίου. Η νέα υπόθεση αφορά ηλικιωμένη γυναίκα από το Μεσολόγγι, η οποία εξαπατήθηκε και παρέδωσε κοσμήματα αξίας 100.000 ευρώ, ανεβάζοντας το συνολικό παράνομο οικονομικό όφελος της οργάνωσης στις 269.500 ευρώ.

Η υπόθεση συνδέεται με τη σύλληψη μέλους της εγκληματικής οργάνωσης, που πραγματοποιήθηκε την 1η Αυγούστου 2026 σε περιοχή της Αιγιαλείας, στο πλαίσιο της έρευνας για τη δράση κυκλώματος που πραγματοποιούσε τηλεφωνικές απάτες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, στις 30 Ιουλίου 2026 ένας άγνωστος άνδρας επικοινώνησε τηλεφωνικά με ηλικιωμένη γυναίκα στο Μεσολόγγι και προσποιούμενος τον «λογιστή», κατάφερε με διάφορα προσχήματα να την πείσει να μεταβεί με το αυτοκίνητό της έξω από επιχείρηση της περιοχής. Εκεί η γυναίκα παρέδωσε στον κατηγορούμενο, ο οποίος είχε τον ρόλο του εισπράκτορα για λογαριασμό της εγκληματικής οργάνωσης, ένα κουτί με κοσμήματα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ.

Κατά τη διάρκεια της προανάκρισης, οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσολογγίου ταυτοποίησαν τη συμμετοχή του συλληφθέντα στη συγκεκριμένη απάτη, διαπιστώνοντας ότι ήταν εκείνος που παρέλαβε τα κοσμήματα από την ηλικιωμένη.

Από την έως τώρα προανακριτική έρευνα, την αξιοποίηση πληροφοριών και την ανάλυση βιντεοληπτικού υλικού προέκυψε ακόμη ότι ο κατηγορούμενος, μαζί με άγνωστους συνεργούς του, είχε συγκροτήσει το τελευταίο δεκαήμερο εγκληματική ομάδα, η οποία φέρεται να διέπραξε συνολικά έξι περιπτώσεις απατών στην Αιγιάλεια, εκ των οποίων οι τέσσερις ολοκληρώθηκαν και οι δύο παρέμειναν σε στάδιο απόπειρας.

Η μέθοδος δράσης της οργάνωσης ήταν συγκεκριμένη. Τα μέλη της τηλεφωνούσαν σε ηλικιωμένους πολίτες, παρουσιάζονταν ως «λογιστές» και στη συνέχεια ζητούσαν από τα θύματά τους να αφήσουν έξω από τα σπίτια τους χρήματα, κοσμήματα και άλλα πολύτιμα αντικείμενα, προκειμένου, όπως τους έλεγαν, να γίνει η καταγραφή τους από δορυφόρο.

Με την εξιχνίαση και της τελευταίας υπόθεσης, οι περιπτώσεις απάτης που έχουν διαλευκανθεί ανέρχονται πλέον σε επτά, ενώ το συνολικό παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκόμισε η εγκληματική οργάνωση φτάνει τις 269.500 ευρώ.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του κατηγορούμενου πρόκειται να υποβληθεί συμπληρωματικά στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.