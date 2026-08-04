Τραγική κατάληξη είχε η αναζήτηση της 75χρονης Αιμιλίας στα Χανιά, καθώς η σορός της εντοπίστηκε το βράδυ της Δευτέρας 3 Αυγούστου σε αγροτική περιοχή στο Νεροκούρου.

Η σορός εντοπίστηκε σε προχωρημένη αποσύνθεση από διερχόμενο πολίτη ο οποίος ενημέρωσε άμεσα τις Αρχές. Ο χρόνος θανάτου δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν στην περιοχή δυσκολεύουν την έρευνα.

Η 75χρονη είχε εξαφανιστεί από την Πέμπτη 23 Ιουλίου, γεγονός που είχε κινητοποιήσει τις Αρχές, εθελοντές και μέλη του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Στις έρευνες για τον εντοπισμό της είχαν συμμετάσχει και ειδικά μέσα, μεταξύ των οποίων και drone.

Τα ακριβή αίτια και ο χρόνος θανάτου της αναμένεται να προσδιοριστούν από τη νεκροψία-νεκροτομή που θα πραγματοποιηθεί, ενώ η προανάκριση για τις συνθήκες της υπόθεσης συνεχίζεται, σύμφωνα με το cretalive.gr.