Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του 59χρονου ψυχολόγου από το Ναύπλιο, ο οποίος είχε δηλωθεί ως αγνοούμενος και στη συνέχεια εντοπίστηκε νεκρός σε αγροτική περιοχή στην Αργολίδα. Η ΕΛ.ΑΣ. ανακοίνωσε ότι πρόκειται για ανθρωποκτονία.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί, ηλικίας 20 και 24 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για ανθρωποκτονία, ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Η εξαφάνιση του 59χρονου δηλώθηκε το βράδυ της 25ης Ιουλίου από συγγενικό του πρόσωπο στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου. Από την πολύμηνη και συνδυαστική έρευνα των αστυνομικών προέκυψε ότι οι δύο κατηγορούμενοι είχαν επιβιβαστεί το βράδυ της 24ης Ιουλίου στο όχημα του θύματος και μετέβησαν μαζί του σε τοπική κοινότητα του δήμου Ναυπλιέων.

Εκεί, σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, φέρεται να τον ακινητοποίησαν και να του κατάφεραν χτυπήματα με αιχμηρό αντικείμενο, προκαλώντας τον θανάσιμο τραυματισμό του. Ακολούθως αφαίρεσαν χρηματικό ποσό, το κινητό του τηλέφωνο και το αυτοκίνητό του, το οποίο εγκατέλειψαν αργότερα σε λόφο, κοντά στην περιοχή όπου διέμεναν, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Η σορός του 59χρονου εντοπίστηκε στις 2 Αυγούστου σε αγροτική τοποθεσία του δήμου Ναυπλιέων, ενώ στο σημείο μετέβη ιατροδικαστής και κλιμάκιο του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών για την αυτοψία και τη συλλογή στοιχείων.

Οι δύο συλληφθέντες ομολόγησαν την πράξη τους και αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής, ενώ την προανάκριση συνεχίζει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Εξιχνιάστηκε, μετά από συντονισμένες ενέργειες αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου, σε συνεργασία με αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, υπόθεση ανθρωποκτονίας 59χρονου ημεδαπού, για τον οποίο είχε αρχικά δηλωθεί εξαφάνιση και στη συνέχεια εντοπίσθηκε νεκρός σε αγροτική τοποθεσία, σε τοπική κοινότητα του δήμου Ναυπλιέων.

Για την υπόθεση, συνελήφθησαν χθες (2.8.2026), σε περιοχές της Αττικής, μετά από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση, -2- αλλοδαποί, ηλικίας 20 και 24 ετών, αντίστοιχα, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία, ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Ειδικότερα, ως προς το ιστορικό της υπόθεσης, βραδινές ώρες της 25.7.2026 δηλώθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου η εξαφάνιση 59χρονου ημεδαπού από συγγενικό του πρόσωπο.

Στο πλαίσιο ενδελεχούς αστυνομικής έρευνας, έπειτα από επισταμένη και συνδυαστική μελέτη δεδομένων και ευρημάτων, προέκυψε ότι οι ανωτέρω συλληφθέντες βραδινές ώρες της 24.7.2026, αφού επιβιβάσθηκαν στο όχημα του 59χρονου, μετέβησαν σε τοπική κοινότητα του δήμου Ναυπλιέων, όπου τον ακινητοποίησαν και του κατάφεραν χτυπήματα με αιχμηρό αντικείμενο, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του. Στη συνέχεια αφαίρεσαν από το θύμα χρηματικό ποσό, κινητό τηλέφωνο καθώς και το όχημά του, το οποίο εγκατέλειψαν σε λόφο στην περιοχή διαμονής τους.

Από την επακόλουθη έρευνα των αστυνομικών, εντοπίστηκε χθες (2.8.2026) η σορός του 59χρονου σε αγροτική τοποθεσία, σε τοπική κοινότητα του δήμου Ναυπλιέων, ενώ στο σημείο μετέβη Ιατροδικαστής, καθώς και συνεργείο του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών.

Οι συλληφθέντες, οι οποίοι ομολόγησαν την πράξη τους, θα οδηγηθούν αρμοδίως ενώ το προανακριτικό έργο διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου».