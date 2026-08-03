Στα χέρια ήρθαν αρκετοί θαμώνες σε πανηγύρι που πραγματοποιήθηκε σε χωριό του δήμου Πύργου τα ξημερώματα της Κυριακής, με δύο ξεχωριστά επεισόδια να προκαλούν αναστάτωση και να οδηγούν τους εμπλεκόμενους τόσο στο νοσοκομείο όσο και στο Αστυνομικό Τμήμα.

Σύμφωνα με το ilialive τα επεισόδια σημειώθηκαν στον ίδιο χώρο, ωστόσο φαίνεται πως είχαν διαφορετική αφορμή. Και στις δύο περιπτώσεις, η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η επέμβαση της Αστυνομίας, καθώς οι παρευρισκόμενοι δεν κατάφεραν να σταματήσουν τους καβγάδες.

Το πρώτο περιστατικό εκτυλίχθηκε ανάμεσα σε δύο παρέες, οι οποίες συνεπλάκησαν με ιδιαίτερη ένταση. Από τη συμπλοκή προκλήθηκαν μικροτραυματισμοί και οι εμπλεκόμενοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο του Πύργου, προκειμένου να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Ακόμη πιο σοβαρό ήταν το δεύτερο επεισόδιο, το οποίο σημειώθηκε μεταξύ πρώην συγγενικών προσώπων. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η συμπλοκή ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα να αναφερθούν σοβαροί τραυματισμοί.

Αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο προσήγαγαν όλους τους εμπλεκόμενους στο Αστυνομικό Τμήμα. Τελικά, αποχώρησαν τις πρωινές ώρες, αφού προηγουμένως έδωσαν αμοιβαίες εξηγήσεις, χωρίς να κατατεθούν μηνύσεις από καμία πλευρά.