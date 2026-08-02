Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για τον θάνατο του 72χρονου άνδρα, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του στα Άνω Λιόσια, με τα πρώτα στοιχεία να οδηγούν τις Αρχές στο ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Ο ηλικιωμένος βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο πίσω κάθισμα του οχήματός του, με τους αστυνομικούς που έσπευσαν στο σημείο να διαπιστώνουν πως έφερε εμφανή τραύματα, γεγονός που ενισχύει το σενάριο της ανθρωποκτονίας.

Από την πρώτη εξέταση της σορού προέκυψε ότι ο 72χρονος έφερε τραύματα στην κοιλιακή χώρα, αλλά και στο κεφάλι. Τα ευρήματα αυτά θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμα για την πορεία της έρευνας, ενώ αναμένεται να αξιολογηθούν σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Οι αστυνομικές Αρχές έχουν αποκλείσει την περιοχή και συλλέγουν κάθε διαθέσιμο στοιχείο που θα μπορούσε να οδηγήσει στην ταυτοποίηση του δράστη ή των δραστών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1, οι έρευνες έχουν στραφεί στο στενό και ευρύτερο περιβάλλον του θύματος, καθώς οι αστυνομικοί επιχειρούν να χαρτογραφήσουν τις τελευταίες κινήσεις και τις επαφές του πριν από τον θάνατό του. Στόχος των Αρχών είναι να διαπιστωθεί εάν ο 72χρονος είχε προσωπικές ή οικονομικές διαφορές, αλλά και να εντοπιστούν πρόσωπα που ενδέχεται να σχετίζονται με την υπόθεση.

Καθοριστικό ρόλο στην εξιχνίαση της υπόθεσης αναμένεται να διαδραματίσει η νεκροψία – νεκροτομή, η οποία θα αποσαφηνίσει τα ακριβή αίτια θανάτου και θα δώσει περισσότερες απαντήσεις για τον χρόνο και τον τρόπο με τον οποίο έχασε τη ζωή του ο 72χρονος.

Μέχρι στιγμής, οι αστυνομικές Αρχές δεν αποκλείουν κανένα ενδεχόμενο, ενώ εξετάζουν όλα τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, προκειμένου να ρίξουν φως στην υπόθεση που έχει προκαλέσει αναστάτωση στα Άνω Λιόσια.