Με αφορμή την επιχείρηση που πραγματοποίησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων (ΥΔΕΕ), η οποία είχε ως αποτέλεσμα τη σύλληψη ιατροδικαστή και τοξικολόγου, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Χανίων εκφράζει συγχαρητήρια προς τη διοίκησή της (ΥΔΕΕ Χανίων), καθώς και προς όλους τους αστυνομικούς που συμμετείχαν στην πολύμηνη επιχείρηση, την οποία χαρακτηρίζει εξαιρετικά επιτυχημένη, τονίζοντας ότι οι δύο συλληφθέντες εξετάζονται και για υποθέσεις που εμπλέκονται αστυνομικοί.

Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος της Ένωσης, Στέλιος Σεληνιωτάκης, οι συλληφθέντες, οι οποίοι -σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις- εξετάζονται για βεβαιώσεις και εκθέσεις ατεκμηρίωτες αλλά και ψευδείς, εξετάζονται επίσης για δύο υποθέσεις στις οποίες εμπλέκονται αστυνομικοί, καθώς και για το κατά πόσο οι ενέργειές τους επηρέασαν μέχρι σήμερα την ποινική δίωξη τόσο σε βάρος πολιτών όσο και αστυνομικών.

«Οι δύο αυτές περιπτώσεις αφορούν αφενός το περιστατικό του 2015 στις Βρύσες Αποκορώνου, κατά το οποίο τραυματίστηκαν από πυρά κυνηγετικού όπλου δύο αστυνομικοί. Ο ένας εξ αυτών ζει μέχρι και σήμερα με σκάγια στο κεφάλι, με ποσοστό αναπηρίας 95%, ενώ ο δεύτερος αντιμετωπίζει σοβαρά κινητικά προβλήματα στο χέρι και στο πόδι, με ποσοστό αναπηρίας 40%. Αφετέρου αφορούν τον αιφνίδιο θάνατο πολίτη κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου στις Βρύσες Αποκορώνου την 1η Σεπτεμβρίου 2023, για τον οποίο κατηγορούνται τέσσερις αστυνομικοί, μέλη της Ένωσής μας», αναφέρει ο Στέλιος Σεληνιωτάκης.

Με την υποβολή του προανακριτικού υλικού στις αρμόδιες Αρχές, στο πλαίσιο της εν εξελίξει κύριας ανάκρισης, θα διαπιστωθεί, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της τοπικής ηγεσίας, κατά πόσο αυτές οι ενέργειες επηρέασαν τις δικαστικές αποφάσεις τόσο στην υπόθεση της επίθεσης κατά των δύο αστυνομικών το 2015 όσο και στην υπόθεση του αστυνομικού ελέγχου του 2023, από τον οποίο προέκυψε η δίωξη των τεσσάρων αστυνομικών.

Τα μέλη της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Χανίων επαναλαμβάνουν την πλήρη -όπως τονίζουν- και απόλυτη στήριξη της Ένωσης προς τους τέσσερις συναδέλφους τους που ενεπλάκησαν στον αστυνομικό έλεγχο της 1ης Σεπτεμβρίου 2023 στις Βρύσες Αποκορώνου, παρέχοντάς τους από την πρώτη στιγμή κάθε δυνατή ηθική και οικονομική συνδρομή, με την απόλυτη πεποίθηση για την αθωότητά τους. «Πάνω απ’ όλα, όμως, σημαντικότερη είναι η στήριξη που λαμβάνουν από το σύνολο των 500 μελών της Ένωσής μας. Η ίδια στήριξη παρέχεται και στους συναδέλφους μας που ενεπλάκησαν στο περιστατικό του 2015, κατά το οποίο υπήρξαν θύματα ένοπλης επίθεσης, παρά το γεγονός ότι μεταγενέστερες βεβαιώσεις ανέφεραν ποσοστά αναπηρίας 95% και 40%, ενώ οι αρχικές βεβαιώσεις κατέληγαν ότι δεν έφεραν καμία μόνιμη βλάβη από το συγκεκριμένο περιστατικό», υπογραμμίζει ο Στέλιος Σεληνιωτάκης.

Τέλος, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Χανίων εκφράζει τα συγχαρητήριά της στον Διευθυντή Αστυνομίας Χανίων, ταξίαρχο Κανέλλο Νικολάου, καθώς και στον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Κρήτης, υποστράτηγο Γεώργιο Δούκη, υπό την καθοδήγηση των οποίων ολοκληρώθηκε με επιτυχία η συγκεκριμένη επιχείρηση, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.