Συνελήφθησαν τρία άτομα το απόγευμα της Τετάρτης 29 Ιουλίου από αστυνομικούς της Δίωξης Ναρκωτικών στη Λαμία, σε μια υπόθεση που αφορά κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών.

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Πρόκειται για έναν ταξιτζή από την ανατολική Φθιώτιδα, μια 27χρονη γυναίκα Ρομά και έναν ακόμη νεαρό Ρομά, οι οποίοι βρίσκονται στο επίκεντρο έρευνας. Οι αστυνομικοί φέρεται να τους παρακολουθούσαν για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ο οδηγός ταξί εμφανιζόταν να μεταφέρει το νεαρό ζευγάρι ως πελάτες, ωστόσο οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να χρησιμοποιούσαν από κοινού το όχημα για τη διακίνηση ναρκωτικών στην ευρύτερη περιοχή της Λαμίας.

Το μπλόκο έγινε στην οδό Αθηνών-Λαμίας, όπου οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν το ταξί και τους συνέλαβαν.

Λίγο αργότερα, κατά τη διάρκεια του ελέγχου στο Αστυνομικό Μέγαρο, οι αστυνομικοί με τη συνδρομή γυναίκας συναδέλφου τους, εντόπισαν τρεις μικρές συσκευασίες κάνναβης που η 27χρονη φέρεται να είχε τοποθετήσει στον πρωκτό της. Οι Αρχές σοκαρίστηκαν όταν στη συνέχεια εντόπισαν και μια ζυγαριά ακριβείας, την οποία είχε κρύψει στα γεννητικά της όργανα.

Οι τρεις συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα, ενώ κατασχέθηκε και το ταξί ως μέσο διακίνησης ναρκωτικών.