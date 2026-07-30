Στη σύλληψη τριών ατόμων που φέρονται να ευθύνονται για τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στις 12 Ιουλίου στο πάρκο Γουδή, στον χώρο του πρώην Θεάτρου Μπάντμιντον, προχώρησαν στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.

Όπως προέκυψε από τη σχετική έρευνα οι συλληφθέντες φέρονται να προκάλεσαν τη φωτιά που κατέστρεψε μέρος του κτιρίου καίγοντας καλώδια προκειμένου να αφαιρέσουν τον χαλκό, ενώ η ταυτοποίησή τους έγινε μέσω βιντεοληπτικού υλικού και μαρτυριών.

Πώς έφτασαν στα «ίχνη» τους τα στελέχη της ΔΑΕΕ

Η σύλληψη των τριών ατόμων πραγματοποιήθηκε μετά από συντονισμένη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, με τη συνδρομή αστυνομικών της ΟΠΚΕ.

Οι τρεις κατηγορούμενοι ταυτοποιήθηκαν μέσω βιντεοληπτικού υλικού από κάμερες ασφαλείας, οι οποίες κατέγραψαν τρία οχήματα να κινούνται ύποπτα στην περιοχή και να αποχωρούν λίγο πριν εκδηλωθεί η πυρκαγιά. Οι υπάλληλοι του Πυροσβεστικού Σώματος συνέλεξαν, παράλληλα, μαρτυρίες που συνέδεσαν τα συγκεκριμένα οχήματα με τους συλληφθέντες.

Οι συλληφθέντες φέρεται να έκαιγαν καλώδια για να αφαιρέσουν τον χαλκό

Καθοριστικό στοιχείο στην έρευνα αποτέλεσαν τα ίχνη από καμένα καλώδια που εντοπίστηκαν στο σημείο όπου εκδηλώθηκαν οι πρώτες φλόγες. Σύμφωνα με τις αρχές, τα ευρήματα δείχνουν ότι οι δράστες έβαλαν φωτιά στα καλώδια προκειμένου να αφαιρέσουν τον χαλκό από το εσωτερικό τους.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης σύλληψης, ένας από τους κατηγορούμενους οδηγούσε το βαν που είχε καταγραφεί από τις κάμερες ασφαλείας να αποχωρεί από την περιοχή λίγο πριν ξεσπάσει η φωτιά. Σε βάρος και των τριών υπόπτων σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.