Ο χρόνος μετρά αντίστροφα ώστε το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών να αποφασίσει εάν θα προφυλακιστεί ή όχι ο 41χρονος, ο οποίος κρατείται προσωρινά σε κατ΄οίκον περιορισμό στο πλαίσιο της έρευνας για τη δολοφονία της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Την ίδια ώρα οι έρευνες συνεχίζονται και οι Αρχές ψάχνουν απαντήσεις για το τι συνέβη όταν η 42χρονη εισέβαλε στο σπίτι του ζευγαριού.

Ειδικότερα, το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Σύρου σε 5 μέρες θα αποφασίσει για το αν θα προφυλακιστεί ή όχι ο 41χρονος, καθώς η ανακρίτρια και ο εισαγγελέας διαφώνησαν για το αν θα πρέπει να αφεθεί ελεύθερος ενώ η 30χρονη σύζυγός του, που κατηγορείται για συνέργεια στην ανθρωποκτονία, αφέθηκε ελεύθερη την Τρίτη 28 Ιουλίου, με την επιβολή περιοριστικών όρων.

Τα δύο σενάρια για το τι τελικά συνέβη

Στην υπόθεση όπως μετέδωσε το πρωί της Πέμπτης 30/7 η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA» υπάρχουν δύο διαφορετικές πλευρές. Η μία πλευρά ισχυρίζεται ότι το χτύπημα ήταν στο πλαίσιο της άμυνας και πως ήταν μέσα στο σπίτι, ενώ η άλλη λέει πως ο δράστης καταδίωξε την 42χρονη διασώστρια και τη μαχαίρωσε.

Ο 41χρονος στην απολογία του επεσήμανε πως ήταν σε άμυνα, πως το μαχαίρι που τραυμάτισε τη διασώστρια το κρατούσε γιατί εκείνη την ώρα έκοβε τυρί για να βάλει στο φαγητό του.

Η δικηγόρος της οικογένειας του θύματος δήλωσε πως ο δράστης κατά την απολογία του είπε διαφορετικά πράγματα από όσα ισχυρίστηκε κατά τη διάρκεια της αναπαράστασης. Το μυστήριο παραμένει για τις συνθήκες θανάτου της 42χρονης, με την έρευνα να βρίσκεται σε εξέλιξη. Ουσιαστικά οι αρχές ψάχνουν να βρουν τι έγιναν τα 7 δευτερόλεπτα που η 42χρονη μπήκε στο σπίτι και έκατσε μέχρι να φύγει.

Τα τελευταία λόγια της διασώστριας του ΕΚΑΒ

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, όταν η γυναίκα ξεψύχησε, μπροστά υπήρχαν τρεις μάρτυρες, ένας Έλληνας και δύο Ελβετοί.

Με βάση τις μαρτυρίες που επικαλείται ο ΑΝΤ1, ο 41χρονος της έβγαλε την κουκούλα και μόλις αποκαλύφθηκε η ταυτότητά της προσπάθησε να ψελλίσει συγγνώμη, χωρίς να ολοκληρώσει, γιατί έφυγε από τη ζωή.

Επίσης, ο ανακριτής ζήτησε να γίνουν τοξικολογικές εξετάσεις στη σορό της διασώστριας για να διαπιστωθεί αν ήταν υπό την επήρεια ουσιών, καθώς οι μαρτυρίες υποστήριξαν ότι βρισκόταν σε υπερδιέγερση και δεν άφηνε με τίποτα το μαχαίρι που κρατούσε, ακόμη κι όταν ακινητοποιήθηκε και δύο άτομα προσπάθησαν να το πάρουν.