Όλο και περισσότερα είναι τα στοιχεία που έρχονται στο φως και αφορούν την υπόθεση της σορού που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Οι έρευνες συνεχίζονται και οι αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών καλούνται πλέον να απαντήσουν σε μια σειρά κρίσιμων ερωτημάτων γύρω από τις τελευταίες κινήσεις του θύματος.

Η ταυτοποίηση της σορού ολοκληρώθηκε έπειτα από ενημέρωση του γραφείου της Ιντερπόλ στην Ουάσινγκτον προς την Ελληνική Αστυνομία. Σύμφωνα με τα στοιχεία, πρόκειται για Βρετανίδα, γεννημένη τον Φεβρουάριο του 1988, η οποία είχε ταξιδέψει στην Ελλάδα μέσω Εδιμβούργου και φέρεται να διέμενε σε σπίτι φιλικού της προσώπου στο κέντρο της Αθήνας.

Πού επικεντρώνονται οι έρευνες

Οι έρευνες των Αρχών εστιάζουν πλέον στην ανασύνθεση των τελευταίων ημερών της ζωής της. Σύμφωνα με πληροφορίες, η τελευταία επικοινωνία που είχε η 38χρονη με φίλο της καταγράφεται στις 15 Ιουλίου, δηλαδή τρεις ημέρες πριν εντοπιστεί η σορός της μέσα στη βαλίτσα, στο εγκαταλελειμμένο κτίριο επί της οδού Ευελπίδων.

Οι αστυνομικοί επιχειρούν να εξακριβώσουν εάν η γυναίκα ταξίδεψε μόνη της στην Ελλάδα ή συνοδευόταν από άλλο άτομο, καθώς και να χαρτογραφήσουν τις επαφές και τις μετακινήσεις της κατά τη διάρκεια της παραμονής της στη χώρα. Το πρώτο ερώτημα αναμένεται να απαντηθεί μέσω των στοιχείων της αεροπορικής εταιρείας, ενώ για τις κινήσεις της στην Αθήνα οι έρευνες βρίσκονται ακόμη σε πλήρη εξέλιξη.

Τι συμβαίνει με το κινητό της

Παράλληλα νέο μυστήριο προκαλεί το κινητό τηλέφωνο της 38χρονης. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι και το πρωί της ημέρας που έγινε γνωστή η ταυτοποίηση της σορού, η συσκευή συνέχιζε να εκπέμπει σήμα, στοιχείο που εξετάζεται με ιδιαίτερη προσοχή από τους αξιωματικούς του Τμήματος Ανθρωποκτονιών, καθώς ενδέχεται να οδηγήσει στην ανακάλυψη κρίσιμων στοιχείων για τη διαδρομή του κινητού και τα πρόσωπα που ενδεχομένως το είχαν στην κατοχή τους μετά τον θάνατό της.

Καθοριστικό ρόλο στην ταυτοποίηση της γυναίκας, όπως επισημαίνει το σχετικό ρεπορτάζ του ERTNews διαδραμάτισε ένα μαύρο σορτσάκι που φορούσε όταν εντοπίστηκε νεκρή. Το ένδυμα έφερε το έμβλημα γαλλικού πανεπιστημίου, λεπτομέρεια που κίνησε αμέσως το ενδιαφέρον των ερευνητών. Οι ελληνικές Αρχές διαβίβασαν το στοιχείο στις αρμόδιες ξένες υπηρεσίες και στην Ιντερπόλ, η οποία προχώρησε στη διασταύρωση των διαθέσιμων δεδομένων.

Η επιβεβαίωση της ταυτότητάς της κατέστη δυνατή μέσω αμερικανικής βάσης βιομετρικών στοιχείων. Η 38χρονη είχε εργαστεί στο παρελθόν στις Ηνωμένες Πολιτείες, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα να υπάρχουν καταχωρημένα τα δακτυλικά αποτυπώματα και τα βιομετρικά της δεδομένα. Μέσω αυτής της βάσης οι αμερικανικές αρχές κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τη σορό και ενημέρωσαν επισήμως την Ελληνική Αστυνομία για την ταυτότητα του θύματος.

Με την ταυτοποίηση να έχει πλέον ολοκληρωθεί, το βάρος των ερευνών μεταφέρεται στην ανασύνθεση του τελευταίου 24ώρου της 38χρονης και στον εντοπισμό των προσώπων με τα οποία ήρθε σε επαφή πριν από τον θάνατό της. Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι οι απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά θα αποδειχθούν καθοριστικές για την εξιχνίαση της ιδιαίτερα σκοτεινής υπόθεσης.